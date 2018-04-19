Болельщики ЧМ-2018 в шоке от жадности екатеринбуржцев

Эксперты провели анализ квартир Екатеринбурга и определили, что 54% вариантов были загружен за последние полгода. При этом раньше эти квартиры никогда не сдавались или объявления о них не загружались в сервисы для путешественников.

При этом из 500 квартир, только 7% сдаются по цене ниже 15 тысяч рублей в сутки. Еще 40% арендаторов сдают квартиры от 15 до 30 тысяч рублей. Более 50% квартир сдаются дороже 30 тысяч рублей в сутки: это в несколько раз больше, чем за месяц в любой другой непиковый период.

«Владельцев квартир, которые хотят уехать на период чемпионата из города, и сдать свое жилье болельщикам, действительно много. Увидеть такие предложения в результатах поиска просто. Во-первых, поскольку они были недавно добавлены, у них нет отзывов. Во-вторых, в описании, а порой и в названии лота делается акцент на расположении относительно стадиона. В-третьих, на фотографиях можно найти различные признаки того, что квартира не арендная в классическом понимании, а именно жилая», — отметил директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш.

При этом не факт, что с таким жадным подходом екатеринбуржцы действительно смогут что-то заработать, так как цены непомерно высоки даже по зарубежным меркам. Особого ажиотажа в отношении «золотых бабушкиных квартир» также не наблюдается.