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Болельщики ЧМ-2018 в шоке от жадности екатеринбуржцев
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Болельщики ЧМ-2018 в шоке от жадности екатеринбуржцев 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эксперты провели анализ квартир Екатеринбурга и определили, что 54% вариантов были загружен за последние полгода. При этом раньше эти квартиры никогда не сдавались или объявления о них не загружались в сервисы для путешественников.
При этом из 500 квартир, только 7% сдаются по цене ниже 15 тысяч рублей в сутки. Еще 40% арендаторов сдают квартиры от 15 до 30 тысяч рублей. Более 50% квартир сдаются дороже 30 тысяч рублей в сутки: это в несколько раз больше, чем за месяц в любой другой непиковый период.
«Владельцев квартир, которые хотят уехать на период чемпионата из города, и сдать свое жилье болельщикам, действительно много. Увидеть такие предложения в результатах поиска просто. Во-первых, поскольку они были недавно добавлены, у них нет отзывов. Во-вторых, в описании, а порой и в названии лота делается акцент на расположении относительно стадиона. В-третьих, на фотографиях можно найти различные признаки того, что квартира не арендная в классическом понимании, а именно жилая», — отметил директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш.
При этом не факт, что с таким жадным подходом екатеринбуржцы действительно смогут что-то заработать, так как цены непомерно высоки даже по зарубежным меркам. Особого ажиотажа в отношении «золотых бабушкиных квартир» также не наблюдается.
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