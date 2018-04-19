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Власти Белгородской области направят около 3 млрд рублей на расселение 112 аварийных домов
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Власти Белгородской области направят около 3 млрд рублей на расселение 112 аварийных домов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Мир Белогорья
ТАСС, 19 апреля. Белгородская область в 2017 году завершила пятилетнюю программу по переселению граждан из аварийного жилья, однако уже в этом году еще 122 многоквартирных дома в регионе признаны подлежащими расселению. На эти цели потребуется порядка 3 млрд рублей, сообщил в четверг в ходе итогового отчета о социально-экономическом развитии Белгородской области губернатор региона Евгений Савченко.
"Ежегодно дополнительно выявляются дома в аварийном состоянии, которые объективно не имеет смысла капитально ремонтировать. Сейчас таковыми признаны 22 многоэтажки, в ближайшее время к ним добавятся еще 90, из которых необходимо будет расселить почти 3 тыс. человек. На эти цели потребуется около 3 млрд рублей. Конечно же, мы найдем пути решения этой задачи", — сказал Савченко.
За пять лет работы федеральной программы в Белгородской области были расселены 336 аварийных домов, в современное жилье переехали почти 7 тыс. человек. Расходы средств на выполнение программы из всех уровней бюджета составили 3,3 млрд рублей.
Кроме работы по переселению из аварийного жилья, в текущем году правительство области планирует расширить и объемы ввода жилья для детей сирот. «Будет сдано в текущем году 295 квартир, что на 43 больше, чем в 2017 году. Продолжится и капитальный ремонт многоквартирного жилья. По итогам работы по капитальному ремонту жилья за прошлый год наша область заняла первое место в Российской Федерации», — отметил Савченко.
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