Власти Белгородской области направят около 3 млрд рублей на расселение 112 аварийных домов

ТАСС , 19 апреля. Белгородская область в 2017 году завершила пятилетнюю программу по переселению граждан из аварийного жилья, однако уже в этом году еще 122 многоквартирных дома в регионе признаны подлежащими расселению. На эти цели потребуется порядка 3 млрд рублей, сообщил в четверг в ходе итогового отчета о социально-экономическом развитии Белгородской области губернатор региона Евгений Савченко

"Ежегодно дополнительно выявляются дома в аварийном состоянии, которые объективно не имеет смысла капитально ремонтировать. Сейчас таковыми признаны 22 многоэтажки, в ближайшее время к ним добавятся еще 90, из которых необходимо будет расселить почти 3 тыс. человек. На эти цели потребуется около 3 млрд рублей. Конечно же, мы найдем пути решения этой задачи", — сказал Савченко.

За пять лет работы федеральной программы в Белгородской области были расселены 336 аварийных домов, в современное жилье переехали почти 7 тыс. человек. Расходы средств на выполнение программы из всех уровней бюджета составили 3,3 млрд рублей.