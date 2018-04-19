Платить ли за вывоз мусора?

Полтора года назад купили квартиру в доме, где есть ТСЖ. В ней прописан один человек, однако никто не проживает. Правомерно ли мне выставляют квитанцию за вывоз мусора и должны ли сделать перерасчёт?

«Собственник несёт ответственность за содержание общего имущества. В него входит и вывоз мусора. Коль скоро человек прописан в квартире, он обязан оплачивать и эту услугу. Тем более что сейчас обычно её не прописывают отдельной строкой, — отвечает председатель ТСЖ «Норильская, 15» Валентина Фионина. — Если всё-таки строка «Вывоз мусора» в квитанции есть, можно попробовать обговорить вопрос оплаты с товариществом собственников жилья. Вы можете предоставить справку с места жительства, чтобы доказать место вашего фактического проживания. Но в любом случае решать, начислять вам плату за вывоз мусора или нет, будет ТСЖ».