Проблемы съёма. На что жалуются арендаторы, собственники и их соседи?

Сегодня в крупных городах, таких как Петербург Москва , сдаются сотни тысяч квартир. Это удобно и доходно, однако сопряжено с некоторыми рисками, как для владельцев жилья, так и для арендаторов и даже их соседей. Как сдать или снять квадратные метры и жить спокойно, SPB.AIF.RU рассказали эксперты рынка недвижимости.

Ты кто такой?

Валентина Дунаева из Петербурга сдаёт квартиры пять лет. По словам женщины, самая частая проблема, с которой она сталкивается — несвоевременная оплата. «Одну из квартир изначально сдавал мой отец, но внезапно умер, — рассказывает женщина. — Я стала оформлять документы на наследство, а жильцы перестали платить, говоря, что квартиру им сдавала не я. При этом жилплощадь они категорически не хотели освобождать, пришлось припугнуть полицией».

Совет юриста

Юрист Валентина Карманская советует прописать в договоре все условия. Например, «в случае несвоевременной оплаты договор считается расторгнутым», «в случае смерти собственника съёмщики должны переоформить договор с наследником».

Совет агента по недвижимости

Алёна Киселёва рассказала, что ситуации, когда жильцы не хотят выезжать из квартиры за долги, не редкость. В таких случаях она рекомендует собственникам вызывать сотрудников полиции. Им нужно предъявить свидетельство о праве собственности на квартиру или выписку из ЕГРП, а потом потребовать выселить незаконных жильцов. Чаще всего они не сопротивляются полиции, ведь это уже Уголовный кодекс и совсем другие последствия.

Также могут сработать такие приёмы: жильцам даётся ключ только от одного из двух замков. Если не платят — хозяин сразу закрывает дверь на второй замок, в квартиру не пускает. Деньги, как правило, находят в тот же день. Ещё одна мера — обращение собственника в ЖЭК с заявлением на отключение квартиры от коммуникаций. Без воды и света «злостные арендаторы» жить не смогут.

Жалоба на повышение

Костромичка Ирина Харикова находится на той стороне баррикады. Сетует, что ей не везёт с арендодателями. «Я живу в Петербурге шесть лет, — говорит Ирина. — И уже шесть раз я меняла квартиру. Все хозяева как сговорились: проходит полгода — повышают стоимость. Последний собственник с 20 тысяч сразу до 30 поднял. Говорит, что в преддверии чемпионата мира по футболу он и так без съёмщиков не останется. Пришлось съехать».

Совет юриста

В таких ситуациях тоже выручит составление договора, считает юрист Юлия Манчук. В нём надо указать, что в период действия договора арендодатель не может увеличить стоимость аренды. И если в неё уже включена оплата коммунальных услуг, то можно указать, что их индексация тоже не влияет на размер аренды.

Совет агента

Агент по недвижимости Нина Черниговская рекомендует оформлять договор аренды у нотариуса и обязательно в двух экземплярах. Да, услуги юриста платные, зато от выполнения условий такого договора уже не отвертеться. Также хорошо снимать квартиры через знакомых — вероятность нарваться на любителей лёгкой наживы гораздо ниже.

Эй, вы там, наверху!

Ксения Зловина живёт по соседству с квартирами, которые сдаются. Жалуется, что съёмщики так шумят, что даже фильм посмотреть невозможно. При этом квартиры сдаются незаконно — налоги арендодатели не платят, а вот выгоду имеют неплохую.

Совет юриста

Виктор Корпылёв признаёт, что факт наживы доказать очень сложно. При проверке хозяева называют арендаторов родственниками. Поэтому нужно быть готовым к долгой борьбе и еженедельно письменно жаловаться всем контролирующим лицам — в жилищную компанию, полицию, ОБЭП, налоговую. Фамилия собственника-нарушителя и адрес будет у всех на слуху. Его замучают проверками, и ему, вероятно, будет дешевле продать квартиру.

Совет агента

Найдите знакомых, которые согласятся стать псевдосъёмщиками этого жилья, рекомендует Кирилл Душевич. Пусть оформит договор аренды якобы для получения командировочных. С этим договором отправляйтесь в налоговую и пишите жалобу. За уклонение от выплаты налогов от дохода арендодателю грозит немалый штраф.

Также можно как бы невзначай «сообщить» соседям, что вы уже три года боретесь с тараканами и клопами, но ничего не помогает. Вряд ли это обрадует их.