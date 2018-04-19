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Новосибирский технопарк построит 17 новых домов для своих резидентов в 2018 году
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Новосибирский технопарк построит 17 новых домов для своих резидентов в 2018 году 

ТАСС 2 часа назад
НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Семнадцать новых многоквартирных домов различной планировки для сотрудников компаний, работающих в технопарке новосибирского академгородка (академпарк), будут построены в поселке Горки академпарка в 2018 году, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС генеральный директор АО «Технопарк новосибирского академгородка» (академпарк) Владимир Никонов.
"Мы готовы начать новую линию жилых домов, которую планируем построить за 2018 год. Дома будут отличаться от предыдущих возможностью выбора планировки. Если раньше мы предлагали, в основном, трехкомнатные квартиры, то теперь можно будет выбрать одно— и двухкомнатные варианты в этих новых домах", — рассказал Никонов.
Никонов добавил, что за 2017 год порядка 25 дольщиков пришли в поселок, а 16 дольщикам были выплачены компенсации общей суммой 10 млн рублей из-за сдвигов в сроках реализации проекта, так как в 2016 г. контрольно-счетная палата региона признала его убыточным. Работу академпарка, в том числе проект поселка, критиковали и депутаты заксобрания региона. Скандал привел к увольнению гендиректора академпарка Дмитрия Верховода, его место занял экс-глава Агентства инвестиционного развития области Владимир Никонов.
Ранее сообщалось, что строительство домов в поселке завершится в 2020 г., в нем будет 184 объекта. По словам Никонова, строительство домов в итоге обойдется в 1,5 млрд рублей.
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