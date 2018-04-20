«Проминстрах» открыл горячую линию для дольщиков московского ЖК «Царицыно»

МОСКВА , 20 апр — РИА Новости /Прайм. Компания «Проминстрах» открыла горячую линию для дольщиков, купивших квартиры в жилом корпусе «Царицыно», сообщается в пресс-релизе страховщика.

"ООО Проминстрах" открыло горячую линию для дольщиков ЖК «Царицыно». По номеру +7 (800) 333-06-90 можно получить интересующую информацию по вопросам страхования ответственности застройщиков", — говорится в сообщении.

По словам гендиректора СК «Проминстрах» Ильи Озолина, на данный момент обращений о выплате страхового возмещения в компанию не поступало. Он отметил, что страховщик регулярно проводит встречи с инициативными группами дольщиков, последняя из которых была организована на прошлой неделе.

В сообщении уточняется, что сейчас правительством Москвы разрабатывается план по достройке ЖК «Царицыно», достраивать объект будет АО «Мосотделстрой №1».

Строить ЖК «Царицыно» в 2006 году начал «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ). Компания заключила более 4 тысяч ДДУ. По более чем 3 тысячам ДДУ обязательства до сих пор не исполнены, хотя первоначально сдать ЖК планировалось в 2012 году. В отношении главы МКХ Игоря Пинкевича возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ответственность застройщика за неисполнение обязательств по ДДУ была застрахована в отношении корпусов N27, 28/29, 30, 31. Страховщиком выступает ООО «Проминстрах».