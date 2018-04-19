Ещё
Как оформить перепланировку?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как оформить перепланировку? 

АиФ Пермь 39 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Я сделал перепланировку в квартире. Нужно ли вносить изменения в кадастр и какие для этого требуются документы?
«Любая перепланировка квартиры осуществляется в соответствии с проектом перепланировки, который можно заказать в проектной организации, — отвечает заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учётно-регистрационных действий филиала Кадастровой палаты по Коми Александр Ванин. — Затем нужно согласовать перепланировку в местной администрации. Завершение перепланировки подтверждается актом приёмочной муниципальной комиссии. Далее нужно заказать у кадастрового инженера технический план. Получив его, подайте через МФЦ заявление в орган регистрации прав о внесении изменений в сведения ЕГРН о вашей квартире. И ещё один момент: если квартира находится в залоге (например, в ипотеке) к заявлению о кадастровом учёте приложите согласие залогодержателя (в данном случае банка) на внесение изменений».
АиФ Пермь: последние новости
Платить ли за вывоз мусора? Недвижимая проверка. Как купить квартиру и не потерять деньги Дома на «честном слове» расселят?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня174
Тулеев уедет за границу338
Япония заявила протест России124
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя126
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом13
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:57
Япония заявила протест России
Азия В мире
01:00
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом
Общество
00:07
Садальский обратился к Урганту
Шоу-бизнес
00:31
Смущенный щенок отказался играть и прославился
Общество
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение