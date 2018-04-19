Как оформить перепланировку? 

Я сделал перепланировку в квартире. Нужно ли вносить изменения в кадастр и какие для этого требуются документы?
«Любая перепланировка квартиры осуществляется в соответствии с проектом перепланировки, который можно заказать в проектной организации, — отвечает заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учётно-регистрационных действий филиала Кадастровой палаты по Коми Александр Ванин. — Затем нужно согласовать перепланировку в местной администрации. Завершение перепланировки подтверждается актом приёмочной муниципальной комиссии. Далее нужно заказать у кадастрового инженера технический план. Получив его, подайте через МФЦ заявление в орган регистрации прав о внесении изменений в сведения ЕГРН о вашей квартире. И ещё один момент: если квартира находится в залоге (например, в ипотеке) к заявлению о кадастровом учёте приложите согласие залогодержателя (в данном случае банка) на внесение изменений».