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Рядом с Парамоновскими складами в Ростове появится новая гостиница
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Рядом с Парамоновскими складами в Ростове появится новая гостиница 

Деловое сообщество 40 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Рядом с Парамоновскими складами на улице Береговой, 41-43 в Ростове-на-Дону появится гостиница. Это следует из материалов, опубликованных на портале городской администрации.
Власти выставляют на торги право пятилетней аренды участка площадью 2,5 га. Годовая плата в бюджет за это составит 8,9 млн руб. Речь идет об участке между бизнес-центром «Пять морей» и улицей Береговой.
Как сообщает РБК-Ростов, на этом месте в 2008 году компания «Панавто» планировала строительство гостиницы Radisson Grand Hotel с апартаментами, лаундж-баром, СПА-салоном, бассейном и подземной парковкой. Предполагалось, что объект начнет работать в 2012 году, однако затем инвестор отказался от своих планов.
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