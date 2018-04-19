Кабмин выделил средства на жилье для пострадавших от взрыва газа семей из Ижевска

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ выделило Удмуртии почти 58 млн рублей на обеспечение жильем 32 семей, чьи квартиры пострадали от взрыва газа в Ижевске 9 ноября 2017 года. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства выделяются на оказание разовой финансовой помощи для предоставления межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение пострадавших жильем.

Взрыв в девятиэтажном доме в Ижевске по улице Удмуртская, 261, который привел к его частичному обрушению, произошел 9 ноября прошлого года. Тогда погибли семь человек, три подростка пострадали. Всего в доме 198 квартир, в них зарегистрированы 569 человек.