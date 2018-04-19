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Кабмин выделил средства на жилье для пострадавших от взрыва газа семей из Ижевска
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Кабмин выделил средства на жилье для пострадавших от взрыва газа семей из Ижевска 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Удмуртии почти 58 млн рублей на обеспечение жильем 32 семей, чьи квартиры пострадали от взрыва газа в Ижевске 9 ноября 2017 года. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что средства выделяются на оказание разовой финансовой помощи для предоставления межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение пострадавших жильем.
Взрыв в девятиэтажном доме в Ижевске по улице Удмуртская, 261, который привел к его частичному обрушению, произошел 9 ноября прошлого года. Тогда погибли семь человек, три подростка пострадали. Всего в доме 198 квартир, в них зарегистрированы 569 человек.
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