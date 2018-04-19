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Погектарная поддержка производителей льна в этом году в регионе составит 16,8 тысячи рублей
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Погектарная поддержка производителей льна в этом году в регионе составит 16,8 тысячи рублей 

Портал органов государственной власти Ярославской области 34 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В этом году в Ярославской области планируется засеять льном-долгунцом 2,7 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Ожидаемый объем сбора — более 2 тысяч тонн льноволокна.
Такие цифры были озвучены на совещании по вопросам развития отрасли, которое прошло в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка.
— Мы должны со всей ответственностью подойти к посевной кампании текущего года и в оставшееся до начала полевых работ время максимально подготовить технику и закупить недостающие семена и удобрения, — отметил заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. — Приоритетной задачей является сохранение количества посевных площадей льна-долгунца и полное выполнение производственного плана. Хочу отметить, что все предложения, которые были направлены нами в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, на сегодняшний день включены в проекты нормативно-правовых актов по государственной поддержке льноводства.
Сельскохозяйственная техника к проведению весенне-полевых работ готова на 90 процентов, что на 2,5 процента выше, чем в аналогичный период 2017 года. То же самое касается обеспеченности горюче-смазочными материалами: 1,3 процента к уровню 2017 года, запас составляет 66,4 тонны. Завезено 137 тонн минеральных удобрений на сумму 2,9 миллиона рублей, закуплены средства защиты растений.
В рамках региональной программы «Развитие льняного комплекса Ярославской области» на 2018 год предусмотрено выделение из средств областного бюджета 1,5 миллиона рублей на производство и приобретение семян льна-долгунца и 5,8 миллиона — на производство льноволокна. С 2019 года в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» планируется оказание поддержки на создание и модернизацию льноперерабатывающих предприятий в размере 50 процентов фактической стоимости объекта.
По-прежнему действуют льготные условия на приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования. Более 50 процентов техники можно приобрести через систему областного и федерального лизинга.
— По итогам совещания с членами Правительства РФ в октябре 2017 года Президент России Владимир Путин поручил увеличить сумму бюджетных ассигнований на развитие сельского хозяйства на 20 миллиардов рублей ежегодно, — сказал Валерий Холодов. — Сегодня отрасли льноводства Ярославской области оказывается государственная поддержка в виде субсидий. Всего в 2018 году планируется выделить порядка 42,1 миллиона рублей, в том числе 24,7 миллиона из федерального бюджета и 17,4 миллиона — из областного, что составит 16,8 тысячи рублей на 1 гектар посевов льна-долгунца.
По итогам заседания Валерий Холодов поставил перед департаментом АПК и потребительского рынка задачу по формированию предложений о подготовке специалистов-льноводов на базе Даниловского политехнического колледжа.
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