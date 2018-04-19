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Овальную гостиницу с банями народов мира возведут в центре Москвы за месяц до ЧМ-2018
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Овальную гостиницу с банями народов мира возведут в центре Москвы за месяц до ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва меняется
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Гостиничный комплекс овальной формы с офисами, фитнес-центром и банями народов мира откроется на Самарской улице в центре Москвы за месяц до старта в столице чемпионата мира по футболу. Об этом в четверг сообщает пресс-служба комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
"Застройщик намерен получить разрешение на ввод в эксплуатацию офисно-гостиничного комплекса в середине мая 2018 года. Таким образом, за месяц до чемпионата мира по футболу в центре Москвы введут гостиничный комплекс почти на 380 номеров", — привела пресс-служба слова председателя комитета Константина Тимофеева.
По его словам, в настоящее время на стройплощадке работают порядка 1,5 тыс. человек, ведется чистовая отделка и наполнение мебелью гостиничных номеров, а также отделка помещений общего пользования. Общая площадь комплекса составляет 76,1 тыс. квадратных метров. «Здание делится на подземную часть и наземную, состоящую из 10-этажного стилобата и 34-этажной башни овальной формы. В подземной части расположен паркинг на 648 машино-мест», — отметили в пресс-службе.
Всего в гостинице будет представлено 379 номеров четырехзвездочной категории, их площадь составит от 29 до 77 квадратных метров. На последних двух этажах откроется ресторан, а на 33 этаже — устроены террасы с ограждающими стеклянными экранами. Также в здании разместят конференц— залы и переговорные, офисы, фитнес-центр со СПА-зоной, банями народов мира, включая русскую парную, японскую о— фуро, норвежский холод, альпийскую фито-сауну, турецкий хамам и финскую сауну.
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