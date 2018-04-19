Госинспекция по недвижимости выявила несанкционированные заборы вдоль береговой полосы в ТиНАО

«В ходе обследования территорий выявлен ряд нарушений земельного законодательства. Путем несанкционированной установки заборов ограничен доступ к водным объектам в поселении Михайлово-Ярцевское, дер. Сенькино-Секерино и поселении Новофедоровское, дер. Архангельское, в связи с чем отсутствует возможность свободного прохода к береговой полосе», — приводятся в материале слова начальника Госинспекции по недвижимости Сергея Шогурова

Отмечается, что ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, где запрещено любое строительство, не разрешается приватизация и аренда земли. Доступ к водным объектам должен быть свободным. «Для принятия мер по обеспечению свободного, беспрепятственного доступа к водоемам, материалы направлены в Межрайонную природоохранную прокуратуру», — пояснил С. Шогуров.