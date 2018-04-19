Максим Нескоромный PRIDEX: на офисном рынке активность повысится

О сегодняшнем положении на рынке офисной недвижимости «Вести. Недвижимость» рассказал исполнительный директор PRIDEX Максим Нескоромный.

— Что сейчас происходит на отечественном рынке коммерческой недвижимости?

— В 2017 году на отечественном рынке офисной недвижимости мы наблюдали сохранение выгодных арендных ставок и привлекательных условий покупки объектов относительно показателей прошлых лет. Благоприятные условия на рынке позволили заказчикам при организации нового офиса уделять больше внимания комфортному размещению персонала и имиджевым решениям, от которых ранее приходилось отказываться в угоду экономии.

Также в прошлом году мы наблюдали рост числа офисных fit-out проектов и увеличение объемов проектов реновации помещений. На рынке отмечается значительное повышение средних показателей стоимости проектов fit-out в основном за счет инженерной составляющей. Такое положение дел говорит о готовности собственников и арендаторов помещений к значительным инвестициям в функциональную составляющую своих офисов, что позволяет делать выводы о стабильном положении офисной недвижимости на рынке в целом и положительные прогнозы на будущее.

— Правда ли, что в последнее время офисный сегмент рынка ожил, а арендаторы и покупатели активизировались?

— Накопившийся объем качественных вакантных площадей вынудил девелоперов предпринимать более активные действия по привлечению арендаторов, предоставляя выгодные условия сделок. Такое положение дел активизировало рынок fit-out услуг, вызвав волну заказов на строительство новых офисных интерьеров.

Кроме этого, среди последних тенденций на рынке fit-out мы также можем выделить готовность компаний инвестировать в офисные интерьеры высокого уровня как с точки зрения визуального оформления и грамотного планирования пространства, так и с точки зрения технической составляющей проекта.

— Правда ли, что на рынке офисов наблюдается следующая тенденция — в той же Москве арендаторы перебираются из центра на окраины? Если правда, то это случайность или закономерность?

— Действительно, порой складывается ситуация, когда компания по тем или иным причинам принимает решение о смене локации и переезде за МКАД, однако говорить о массовой миграции на окраины не стоит. Компании, которые готовы переезжать в отдаленные районы Москвы, чаще всего руководствуются вопросами оптимизации бюджетов и экономии, но, помимо этого, существуют частные случаи, в которых компаниям, в силу специфики деятельности бизнеса, не требуется проведение встреч с клиентами в офисе — в таком случае у них просто нет необходимости арендовать офис в центре Москвы.

— Какие офисные помещения сейчас наиболее популярна у покупателей — городская или загородная?

— Как правило, заказчики отдают предпочтение уже готовым помещениям с отделкой и разработанным заранее универсальным планировкам, которые позволяют оперативно и без значительных затрат адаптировать помещение под нужды компании.

Что касается планировок, то, как и несколько лет назад, в структуре распределения офисных площадей главенствующее место отводится open space. Открытое рабочее пространство изобилует разноформатными рабочими станциями, которые отличаются как по площади, так и техническому оснащению. Также в открытом рабочем пространстве зачастую располагаются дополнительные объекты различного назначения, например, рекреационные зоны с разнообразными мягкими уголками для переговоров, хот-дески (рабочие станции, предназначенные для работы сотрудников с незакрепленными местами), и многое другое.

— Что вы можете посоветовать покупателям офисных помещений — брать их сейчас или подождать какое-то время снижения цен?

— К сожалению, в силу специфики деятельности нашей компании, предоставляющей полный цикл услуг по проектированию, строительству и инженерному оснащению объектов коммерческой недвижимости, мы не владеем подобной информацией и не хотели бы вводить в заблуждение читателей.

— Появились ли в офисной недвижимости новые тенденции?

— С точки зрения планировочных решений, на рынке офисной недвижимости можно выделить сразу несколько актуальных тенденций, которые, несомненно, оказывают влияние на офисы. В связи с активным развитием и внедрением современных инновационных технологий в инфраструктуру офисов, в распределении затрат на строительство проекта заказчики готовы инвестировать в инженерные системы и мультимедийное оснащение рабочего пространства. Вместе с тем набирают популярность многофункциональные помещения, сочетающие в себе функционал рабочих станций, переговорных и рекреации.

— Можете сделать прогноз, что ожидает рынок коммерческой недвижимости ближайшем будущем?

— На фоне выгодных условий аренды и купли-продажи офисной недвижимости в ближайшем будущем на рынке офисной недвижимости мы ожидаем повышение деловой активности как со стороны заказчиков, так и девелоперов. А сохраняющаяся тенденция вывода на рынок качественных предложений уже готовых к эксплуатации объектов будет только усиливаться.