Обеспеченные болельщики ЧМ‑2018 заинтересовались арендой жилья на Рублевке

Богатые болельщики ЧМ-2018 с Ближнего Востока, из ряда стран СНГ и обеспеченных российских регионов намерены арендовать на период мундиаля самые дорогие особняки на Рублевке и Новой Риге, пишет в четверг газета «Коммерсант»

Как отметил замдиректора департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank Олег Михайлик, в апреле несколько иностранных клиентов арендовали на июнь-июль загородные дома в Подмосковье по цене 70-150 тысяч долларов. Речь идет о домах средней площадью 2 тысячи квадратных метров с пятью спальнями в районе Рублево-Успенского шоссе.

«Арендаторы планируют приехать в Москву с семьями, прислугой, а в городе предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет, поэтому выбор состоятельных клиентов пал на загородный рынок», — отметил Михайлик.

По его словам, сейчас есть спрос на краткосрочную аренду дорогих особняков и на Новорижском шоссе.

Эту тенденцию отметила и директор департамента аренды Savills в России Елена Куликова . Появление краткосрочной аренды на рынке элитной жилой недвижимости уже нонсенс, согласился управляющий директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов.