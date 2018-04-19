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Обеспеченные болельщики ЧМ‑2018 заинтересовались арендой жилья на Рублевке
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Обеспеченные болельщики ЧМ‑2018 заинтересовались арендой жилья на Рублевке 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Богатые болельщики ЧМ-2018 с Ближнего Востока, из ряда стран СНГ и обеспеченных российских регионов намерены арендовать на период мундиаля самые дорогие особняки на Рублевке и Новой Риге, пишет в четверг газета «Коммерсант».
Как отметил замдиректора департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank Олег Михайлик, в апреле несколько иностранных клиентов арендовали на июнь-июль загородные дома в Подмосковье по цене 70-150 тысяч долларов. Речь идет о домах средней площадью 2 тысячи квадратных метров с пятью спальнями в районе Рублево-Успенского шоссе.
«Арендаторы планируют приехать в Москву с семьями, прислугой, а в городе предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет, поэтому выбор состоятельных клиентов пал на загородный рынок», — отметил Михайлик.
По его словам, сейчас есть спрос на краткосрочную аренду дорогих особняков и на Новорижском шоссе.
Эту тенденцию отметила и директор департамента аренды Savills в России Елена Куликова. Появление краткосрочной аренды на рынке элитной жилой недвижимости уже нонсенс, согласился управляющий директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов.
По словам консультантов, самые дорогие объекты для аренды выбирают приезжающие на матчи ЧМ-2018 туристы из стран Ближнего Востока: в основном это представители монарших семей и крупные бизнесмены. Но есть и другие интересанты: жители Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО, Иркутской области и стран СНГ, включая Казахстан и Украину.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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