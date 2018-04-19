Иностранцы сметают коттеджи по $150 тысяч перед ЧМ-2018

«Футбольные» арендаторы начали сметать коттеджи по 150 тысяч долларов

На подмосковном рынке загородного элитного жилья заключено несколько крупных сделок по аренде домов на период Чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в сообщении отдела элитной загородной недвижимости компании Knight Frank, поступившем в редакцию «Дома» 19 апреля.

За две недели апреля иностранные клиенты компании активно арендовали жилье на Рублево-Успенском направлении в бюджете от 70 до 150 тысяч долларов в месяц. В числе наиболее востребованных характеристик жилья — площадь около двух тысяч квадратных метров, пять спален, участок площадью порядка гектара, срок аренды июнь-июль 2018 года.

«Как правило, собственники супердорогих домов стоимостью не готовы заключать краткосрочные договора аренды, — комментирует заместитель директора департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank Олег Михайлик. — Однако из-за ажиотажа со стороны потенциальных клиентов и роста цены в 1,5-2 раза от среднерыночной часть владельцев согласилась сдать дома в аренду на период проведения Чемпионата».

По словам Михайлика, арендаторы планируют приехать в Москву делегациями, с семьями и прислугой, поэтому их выбор пал именно на загородный рынок.

Согласно опубликованным ранее данным компании «Инком-Недвижимость», спрос со стороны «футбольных» арендаторов на загородном рынке был ощутим уже в феврале 2018 года.

«Большей частью наниматели — представители удаленных от столицы регионов РФ. Кроме того, среди арендаторов — наши бывшие соотечественники, теперь постоянно проживающие за границей, преимущественно в европейских странах», — комментировала тренд заместитель директора департамента аренды компании Оксана Полякова.

По ее словам, повышенной популярностью у нанимателей на период мундиаля пользуются дома в пределах Московского большого кольца.