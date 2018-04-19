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Иностранцы сметают коттеджи по $150 тысяч перед ЧМ-2018
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«Футбольные» арендаторы начали сметать коттеджи по 150 тысяч долларов 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На подмосковном рынке загородного элитного жилья заключено несколько крупных сделок по аренде домов на период Чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в сообщении отдела элитной загородной недвижимости компании Knight Frank, поступившем в редакцию «Дома» 19 апреля.
За две недели апреля иностранные клиенты компании активно арендовали жилье на Рублево-Успенском направлении в бюджете от 70 до 150 тысяч долларов в месяц. В числе наиболее востребованных характеристик жилья — площадь около двух тысяч квадратных метров, пять спален, участок площадью порядка гектара, срок аренды июнь-июль 2018 года.
«Как правило, собственники супердорогих домов стоимостью не готовы заключать краткосрочные договора аренды, — комментирует заместитель директора департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank Олег Михайлик. — Однако из-за ажиотажа со стороны потенциальных клиентов и роста цены в 1,5-2 раза от среднерыночной часть владельцев согласилась сдать дома в аренду на период проведения Чемпионата».
По словам Михайлика, арендаторы планируют приехать в Москву делегациями, с семьями и прислугой, поэтому их выбор пал именно на загородный рынок.
Согласно опубликованным ранее данным компании «Инком-Недвижимость», спрос со стороны «футбольных» арендаторов на загородном рынке был ощутим уже в феврале 2018 года.
«Большей частью наниматели — представители удаленных от столицы регионов РФ. Кроме того, среди арендаторов — наши бывшие соотечественники, теперь постоянно проживающие за границей, преимущественно в европейских странах», — комментировала тренд заместитель директора департамента аренды компании Оксана Полякова.
По ее словам, повышенной популярностью у нанимателей на период мундиаля пользуются дома в пределах Московского большого кольца.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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