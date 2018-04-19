Обзор: самые выгодные новостройки Московского региона

Жить за КВАДом становится и уютнее, и комфортнее

Горожане начали перебираться за Московскую кольцевую автодорогу. Причин тому несколько. Во-первых, стоимость квартир в нескольких километрах от «старого города» ниже. А во-вторых, если найти удачный вариант, можно выгадать и с транспортной точки зрения. Или, во всяком случае, не прогадать. Какая разница: жить в пределах КВАДа, но добираться до станции метро 15-20 минут пешком, или обретаться за «кольцом», но в 5-10 минутах езды от подземки?

Конечно, можно отыскать квартиру более-менее сопоставимого метража в «старой» Москве по такой же цене, как и в области. Но есть одно совсем не маленькое «но». В пределах Московской кольцевой покупатель получает «убитую» квартиру с неудобным расположением комнат, да еще и, скорее всего, в ветхом доме, а в области — просторное уютное жилье с авторскими планировками.

Обзор недорогих жилых комплексов в развитых районах мы начнем с жилого комплекса «Новогиреевский».

— Дома в Балашихе , в уже готовом микрорайоне, обладают всей необходимой для комфортного проживания инфраструктурой. Жилой комплекс «Новогиреевский» расположен в экологически чистом месте всего в 2 километрах от КВАД. Здесь предусмотрены все возможности для комфортной жизни и приятного отдыха с семьей и друзьями, — говорят эксперты.

По словам риелторов, монолитные дома с вентилируемыми фасадами обладают прекрасной шумо— и теплоизоляцией. Энергосберегающие технологии позволяют экономить на коммунальных платежах и капитальных ремонтах. На фасадах предусмотрена возможность скрытого подвеса кондиционеров, окна утеплены современными двухкамерными стеклопакетами, а свободная планировка позволяет индивидуально спланировать жилое помещение. Минимальная стоимость квартиры — 3,1 млн рублей.

Как говорилось ранее, одно из бесспорных преимуществ жилого комплекса — инфраструктура. Непосредственно на территории «Новогиреевского» находятся: общеобразовательная школа, три детских сада, медицинский центр, магазины, аптеки, прачечные, салоны красоты, кафе, супермаркет, автостоянки. Обустроены прогулочные зоны, оборудованы спортивные и детские игровые площадки. В шаговой доступности расположены еще несколько супермаркетов и магазинов различной специализации, кафе, салон красоты.

Следующий проект — UP-квартал «Скандинавский, получивший свое название не случайно. Авторская архитектура от шведского бюро Semrén & Månsson выполнена в североевропейском стиле. А скандинавские планировки квартир помогают функционально обустроить пространство. Продуманная концепция комплекса, развитая инфраструктура и благоустроенные территории в сочетании с близостью к столице создают прекрасные условия для комфортной и активной жизни.

UP-квартал „Скандинавский“ расположен на севере столицы, в 2,8 км от КВАДа. 7 минут до Москвы по Осташковскому шоссе, 15 минут до станций метро „Медведково“ и „Бибирево“.

В рамках второй очереди в „Скандинавском“ будут построены детский сад на 240 мест и собственная школа на 500 учеников. Сейчас в радиусе 2,5 км находятся 4 школы и 6 детских садов. В „Скандинавском“ можно приобрести квартиры как свободной планировки, так и с чистовой отделкой в шести вариантах: двух базовых (»Турку» и «Гетеборг») и четырех дизайнерских («Берген», «Оденсе», «Ставангер», «Элсинор»).

На выбор предлагаются и классические планировки, и квартиры европейского формата. Жилые площади — от 25 до 75 кв. м. Большинство квартир имеет типично скандинавские планировки: квадратные комнаты с местами для размещения встроенных шкафов, квартиры-студии с двумя окнами — это позволяет при желании отделить кухонную зону от жилой, сохранив естественное освещение.

Помимо этого в жилом комплексе предлагаются: двухуровневые квартиры; квартиры с панорамным остеклением; квартиры с увеличенным количеством окон; квартиры с окном в ванной (старшее поколение помнит, что такие были в Советском Союзе). Стоимость квадратного метра начинается от 73 тысяч рублей.

И, наконец, нельзя не отметить такой перспективный проект, как UP-квартал «Сколковский», расположившийся в экологически чистом месте рядом с центром «Сколково»

История самого известного инновационного проекта России началась весной 2010 года, когда Дмитрий Медведев объявил, что в подмосковном Сколкове будет построен ультрасовременный центр исследований и разработок. В сентябре того же года был принят Федеральный закон «Об инновационном центре „Сколково“, регулирующий отношения, возникающие при осуществлении проекта. А уже в декабре началось строительство будущего иннограда.

Концепция предусматривает создание пяти кластеров, направленных на развитие приоритетных направлений модернизации: биомедицинских, информационных, космических, энергоэффективных и ядерных технологий. Предполагается, что в „Сколково“ будут жить и работать около 20 тысяч человек, еще несколько тысяч — ежедневно приезжать на работу.

Несмотря на противоречивое отношение общества, проект повысил престиж и так одного из наиболее привлекательных районов Подмосковья . В ближайших населенных пунктах строятся преимущественно жилые проекты бизнес и премиум-класса. Застройщики даже в названиях своих комплексов стараются отразить их близкое расположение к перспективному центру исследований. После 2010 года чуть ли не в каждом объекте фигурирует слово „Сколково“. В июле 2012-го территория иннограда площадью 385 га вошла в состав Москвы. Развитие земель вокруг инновационного центра продолжается.

UP-квартал „Сколковский“ находится в составе города Одинцово , который неизменно входит в тройку областных городов-лидеров по комфорту и удобству жизни. В основе проекта лежит принципиально новый стандарт качества квартальной застройки, который предлагает жильцам продуманный до мелочей стиль жизни. Согласно основным принципам градостроительной концепции Сколкова жилье, общественные пространства, сервисная инфраструктура и рабочие места должны располагаться в шаговой доступности. Компактная многофункциональная застройка позволяет наполнять район жизненной активностью независимо от времени суток. Высокая плотность и малая этажность зданий позволяют получить больше полезной площади, чем возведение многоэтажек. Это один из наиболее эффективных и вместе с тем дружественных человеку способов использования городского пространства. Планируется широкое использование возобновляемых источников энергии — от энергии солнечных батарей и очистки дождевой воды до геотермальных источников.

»Сколковский» удобно расположен по отношению к Москве: от железнодорожной станции Трехгорка всего за 25 минут можно добраться на электричке до станции метро «Белорусская». Ведется строительство съезда со скоростной трассы «Северный обход города Одинцова». Это позволит жителям UP-квартала доезжать до Московской кольцевой за 7 минут.

На территории комплекса будут построены два современных и комфортабельных детских сада на 200 мест каждый. Планируется открытие школы с технологическим уклоном на 1350 учащихся. В UP-квартале планируется открытие медицинской клиники, с первым в России online-кабинетом и возможностью онлайн-консультирования.

В «Сколковском» можно приобрести квартиры, как свободной планировки, так и с чистовой отделкой, выбрав при этом один из 6 вариантов: Ар-деко, Авангард, Классика, Американо, Латте, Мокка.

Разнообразные планировочные решения позволяют максимально функционально использовать каждый метр жилого пространства. Основная часть двухкомнатных и трехкомнатных квартир имеет двухстороннюю ориентацию окон. Большинство квартир и комнат имеет квадратную форму, а балконы и лоджии — панорамное остекление. В жилом комплексе предлагаются; двухуровневые квартиры, квартиры с панорамным остеклением, квартиры с увеличенным числом окон, квартиры с окном в ванной. Стоимость «квадрата» стартует от 81 300 руб.

ООО «Балашиха-Сити». Проектная декларация на сайте http://novogireevsky.ru/.

ООО «Акколада Лэнд». Проектная декларация на сайте http://skandinavskiy.ru/.

ООО «ФСК „Лидер“. Проектная декларация на сайте http://skolkovskiy.ru/.