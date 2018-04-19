В Петрозаводске долги перед мэрией взыщут в принудительном порядке

Администрация Петрозаводска и ФССП договорились о принудительном взыскании долгов организаций за использование земельных участков и имущества.

Как сообщает «Вести. Карелия» со ссылкой на данные администрации, в городе существует несколько предприятий-должников по оплате за земельные участки. Сумма долго составляет от 2 до 15 миллионов рублей.

Также администрация ждет оплаты долгов за муниципальное имущество — от 1 до 35 миллионов рублей от предприятия к предприятию.

Для взыскания долгов администрация намерена подать иски в суд.