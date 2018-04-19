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В Петрозаводске долги перед мэрией взыщут в принудительном порядке
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В Петрозаводске долги перед мэрией взыщут в принудительном порядке 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Администрация Петрозаводска и ФССП договорились о принудительном взыскании долгов организаций за использование земельных участков и имущества.
Как сообщает «Вести. Карелия» со ссылкой на данные администрации, в городе существует несколько предприятий-должников по оплате за земельные участки. Сумма долго составляет от 2 до 15 миллионов рублей.
Также администрация ждет оплаты долгов за муниципальное имущество — от 1 до 35 миллионов рублей от предприятия к предприятию.
Для взыскания долгов администрация намерена подать иски в суд.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что в Карелии были подведены итоги голосования за общественные территории, которые благоустроят в районах Республики. Около ста тысяч жителей высказали свое мнение о том, какой именно объект необходимо сделать.
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