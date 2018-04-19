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Правительство предложило смягчить законопроект о запрете гостиниц в жилых домах
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Правительство предложило смягчить законопроект о запрете гостиниц в жилых домах 

Rambler News Service 1 час назад
Российские власти внесли поправки, которые смягчают законопроект о запрете создания гостиниц в жилых домах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.
Изменения предполагают, что сами жильцы должны будут принимать решения о создании гостиницы или хостела в их доме. Для этого нужно будет получить не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов собрания собственников. При этом хостел не получится открыть в том случае, если хотя бы один из собственников соседствующей с ним квартиры выскажется против.
Поправки к Жилищному кодексу, запрещающие размещение гостиниц в жилых помещениях, были внесены в Госдуму осенью 2015 года. Документ был одобрен в первом чтении в мае 2016 года. Второе чтение не было назначено.
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