Правительство предложило смягчить законопроект о запрете гостиниц в жилых домах

Российские власти внесли поправки, которые смягчают законопроект о запрете создания гостиниц в жилых домах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Изменения предполагают, что сами жильцы должны будут принимать решения о создании гостиницы или хостела в их доме. Для этого нужно будет получить не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов собрания собственников. При этом хостел не получится открыть в том случае, если хотя бы один из собственников соседствующей с ним квартиры выскажется против.