Депутаты Мособлдумы проконтролируют восстановление бывших военных городков

В четверг состоялось заседание фракции «Единая Россия» Мособлдумы. Руководитель фракции Игорь Брынцалов в начале заседания подвел итоги работы депутатов в территориальных округах со 2 по 7 апреля. В этот период приоритетом их работы был выбран пункт — контроль реализации программы строительства и капремонта объектов образования.

«Всего, в соответствии с адресным перечнем объектов строительства и капитального ремонта, на депутатском контроле находится 53 объекта, в том числе 17 объектов, перешедших с 2017 года. Из них, строительству подлежит 21 объект, капитальному ремонту — 32 объекта», — напомнил Брынцалов.

После выездных мероприятий выявлено, что из 21 объекта строительства работы будут завершены в 2018 году — по 16 объектам, в 2019 году — по трем объектам, в 2020 году — по двум объектам. Говоря о капремонте зданий (32 объекта) были приведены следующие данные: по 25 объектам торги должны пройти в апреле-июне, пять объектов перешли с 2017 года, один объект исключен из программы, так как не подтвержден финансированием и один объект (городской округ Зарайск ) является объектом культурного наследия и вопрос о проведении ремонта до настоящего времени не решен.

«Таким образом, к сдаче в 2018 году планируется 48 объектов строительства и ремонта из 53. Хочу обратить внимание, что полученная информация — это первый, начальный этап нашей работы с объектами образования. Как показывает анализ — основное количество торгов и конкурсных процедур будет завершено в мае текущего года. Соответственно к объектам образования мы еще раз вернемся в июне-июле — уже для оценки качества ведущихся работ и контроля над соблюдением сроков строительства и ремонта», — сказал руководитель фракции.

Также в рамках заседания фракции были определены задачи на следующую неделю — контроль реализации программы по восстановлению и комплексному развитию инфраструктуры военных городков.

«Эта работа вам хорошо знакома по опыту прошлого года. Прошу провести встречи с главами муниципалитетов, командирами воинских частей, общественниками, на которых обсудить реализацию мероприятий по каждому объекту, в том числе поступление средств, проведение конкурсных процедур, а также уточнить перечень объектов, перешедших с 2017 на 2018 год», — подчеркнул Брынцалов.