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Самый популярный: россияне выбирают Крым для отдыха в майские праздники
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Самый популярный: россияне выбирают Крым для отдыха в майские праздники 

РИА Новости Крым 24 апреля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Крым занимает лидирующие места среди российских курортов по количеству забронированных мест в отелях на майские праздники. С начала 2018 года на полуострове уже отдохнули свыше 400 тыс. человек, что превышает прошлогодние показатели почти на 8%. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"В высоком сезоне 2018 года будет работать 550 крупных средств размещения и 71 объект для оздоровления детей. В этом году заработали 6 новых отелей, также запланировано открытие еще трех объектов размещения в Алуште, Орджоникидзе и большой Ялте. Кроме того, 51 санаторий прошли модернизацию", — сообщил депутат.
Черняк считает, что Крым «подошел» к курортному сезону с хорошими показателями. По его словам, открытие нового терминала аэропорта «Симферополь» и запуск Крымского моста станут магнитами притяжения для туристов. В этом сезоне, отметил Черняк, для гостей полуострова подготовлено 200 фестивалей и событийных мероприятий различного направления.
В свою очередь в министерстве курортов РК отмечают, что на майские праздники турпоток в Крым вырастит на 10-20%. По данным онлайн сервисов бронирования жилья, в ближайшие праздники отдыхающие с семьями предпочитают остановиться в Ялте, самыми бюджетными направлениями стали Евпатория и Саки, среди малых городов для отдыха на майские праздники лидирует Судак.
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