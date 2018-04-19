Двое мошенников обнесли квартиру в Сланцах

Мошенники обокрали квартиру жительницы Сланцев под предлогом замены счетчиков. Женщина сама пустила воров в дом. Об этом сообщают правоохранительные органы

Заявление в полицию поступило 18 апреля. Известно, что двое лже-работников ЖКХ пришли в одну из квартир для якобы замены счетчиков. Хозяйка сама пустила их внутрь. Возможно, доверию поспособствовала некая красная корочка, прозрачная папка с документами.

После ухода мошенников из квартиры пропали 20 тыс. рублей.

На вид обоим около 20 лет, невысокого роста, волосы тёмные, стрижка короткая. Оба были в тёмных брюках и белых носках. Один из аферистов был в чёрной куртке с белыми ромбами, второй в кожаной куртке до пояса.