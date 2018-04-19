Самые богатые депутаты Законодательного собрания опубликовали доходы

19 апреля депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обнародовали информацию о своих доходах за 2017 год. Доходы всех 76 парламентариев любой желающий может оценить на официальном сайте.

Самым преуспевающим, как и в прошлом году, оказался депутат Александр Манцуров («Гражданская платформа»), по официальной информации, он заработал 71,43 млн рублей. Депутату принадлежит квартира площадью

154 кв. м., вилла в Таиланде площадью

870,5 кв. м. Напомним, что Александр Манцуров — известный предприниматель, он совладелец торгового холдинга «Сибирский гигант», управляющий сетями «Горожанка», «Мегас», «Гигант» и новосибирскими магазинами Metro Cash&Carry.

На втором месте — депутат из «Справедливой России» Олег Кочерга. Его доход 71,15 млн рублей. Он владелец (в долевой собственности) дома площадью

731 кв. м. В прошлом году депутат приобрел премиальный внедорожник Lexus LX570. Олег Кочерга — совладелец и директор по развитию ООО «Производственная компания „Фарм-про“, специализирующегося на разработке БАДов.

На третьем месте — депутат Виктор Кушнир из »Единой России» . Он заработал 49,4 млн рублей. У его супруги 4 квартиры, одна из которых — в Испании . Напомним, что Виктор Кушнир — гендиректор завода «Сибиар», крупнейшего производителя российских аэрозолей, средств для укладки волос, антистатиков и репеллентов.

Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский («Единая Россия») в прошлом году заработал 47,6 млн рублей. Он основатель компании «КПД-Газстрой», крупного застройщика Новосибирска , в числе самых известных проектов которого — микрорайон «Чистая слобода».

В числе депутатов Заксобрания с самым скромным заработком — депутат Дарья Украинцева ( ЛДПР ), она продекларировала годовой доход в 125 тысяч рублей. Депутат владеет 1/4 доли квартиры площадью 47,7 кв. м.

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив в прошлом году заработал 3,7 миллиона рублей. В его собственности: гараж, 3 земельных участка, 3 жилых дома. У супруги спикера есть кроссовер Toyota RAV4, две квартиры и садовый участок.