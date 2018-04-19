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В первом квартале с.г. в Пекине замедлились темпы роста кредитов на жилье
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В первом квартале с.г. в Пекине замедлились темпы роста кредитов на жилье 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — В январе-марте текущего года в китайской столице отмечалось замедление темпов роста кредитов, выданных физическим лицам для приобретения жилья.
Согласно данным Народного банка Китая /НБК/, в конце марта объем кредитов, предоставленных частным лицам для покупки жилья, увеличился на 7,17 млрд юаней /около 1,1 млрд долл. США/ по сравнению с началом января. Этот показатель был на 24,2 млрд юаней меньше против среднего уровня за соответствующий период предыдущих пяти лет.
В конце марта объем остатков кредитов на жилье вырос на 9,5 проц. в годовом исчислении, при этом темпы роста оказались на 31 процентный пункт меньше, чем в тот же период прошлого года. Это стало первым однозначным ростом, зарегистрированным после 2014 года, сообщили в операционном офисе /Пекин/ НБК. -0-
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