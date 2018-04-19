Ямал встал на сторону обманутых дольщиков

На Ямале обманутым дольщикам выделят 95 млн рублей на компенсацию потерь.

Средства можно получить либо в виде социальной выплаты, либо направить на компенсацию затрат жилищно-строительных кооперативов по достройке долгостроев. Сегодня, 19 апреля, ямальские депутаты поддержали регионального закона о мерах государственной поддержки граждан — участников долевого строительства. Закон вступит в силу 1 июля 2018 года.

Сейчас в регионе насчитывается пять долгостроев, из них три — в Ноябрьске, два — в Аксарке. Всего от деятельности недобросовестных застройщиков пострадали 208 человек.