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Китайская провинция Хайнань запретила перепродажу жилья в течение пяти лет
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Китайская провинция Хайнань запретила перепродажу жилья в течение пяти лет 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Согласно директиве, опубликованной центральным правительством на прошлой неделе, Хайнань должна превратиться в «пилотную» зону свободной торговли, сообщает The Standard.
Провинциальное бюро жилищного строительства и развития городских и сельских районов Хайнани издало уведомление, требующее от всех городов и уездов провинции строго ограничивать спекуляции жильем. Правительственные чиновники в городах, где не будет сдерживаться рост цен на жилье, будут осуждены, согласно докладу Xinhua.
Новое правило гласит, что жилые объекты, приобретенные после 30 марта 2018 года, нельзя перепродавать в течение пяти лет.
Бюро ужесточило политический контроль на рынке жилья 30 марта, когда заявило, что лица, не имеющие прописки или разрешения на регистрацию, могут приобрести на острове только один объект. Тот, кто хочет купить второе жилье в одном из семи «перегретых» городов и уездов, включая Санью и Хайкоу, должен показать записи о том, что он как минимум в течение 60 месяцев уплачивает индивидуальный подоходный налог и делает социальные отчисления.
Инвестиции в недвижимость Китая взлетели до максимума трехлетней давности — земля в стране в последнее время непрерывно дорожает.
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