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Строившийся почти 15 лет долгострой в Троицке получил разрешение на ввод в эксплуатацию
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Строившийся почти 15 лет долгострой в Троицке получил разрешение на ввод в эксплуатацию 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Троицке получено разрешение на ввод в эксплуатацию дома, строительство которого началось еще в 2004 г., сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.
«В Троицке получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, строительство которого началось еще в 2004 г. Всего в этом доме 488 квартир, 402 из них получат дольщики, которые ждали этого почти 15 лет», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.
В пресс-службе пояснили, что этот дом расположен в Троицке на ул. Текстильщиков. Он переменной этажности (16-19 этажей). Общая площадь дома составляет чуть более 50 тыс. кв. м, в том числе непосредственно жилая — 27 тыс. 414 кв. м. В доме предусмотрена подземная автостоянка, она рассчитана на 54 машиноместа, ее площадь составляет 1,7 тыс. кв. м.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО уделяется приоритетное внимание решению проблем обманутых дольщиков. В ТиНАО таких объектов немного, но они, к сожалению, еще есть. По каждому из них мэром принято конкретное решение», — отметил В. Жидкин.
В пресс-службе добавили, что разрешение на ввод этого проблемного в прошлом дома было выдано администрацией Троицка 13 апреля 2018 г.
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