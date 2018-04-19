Овальная гостиница появится на Самарской улице за месяц до старта ЧМ-2018

Площадь офисно-гостиничного комплекса составит более 76 тысяч квадратных метров. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в середине мая.

За месяц до старта Чемпионата мира по футболу-2018 в центре столицы откроется новый гостиничный комплекс. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста).

Отмечается, что площадь офисно-гостиничного комплекса составит более 76 тысяч квадратных метров. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в середине мая.

— Таким образом, за месяц до Чемпионата мира по футболу в центре Москвы введут гостиничный комплекс почти на 380 номеров, — приводятся в сообщении слова председателя комитета Константина Тимофеева

Здание делится на подземную и наземную часть, состоящую из десятиэтажного стилобата и 34-этажной башни овальной формы. Предполагается, что гостиничные номера расположатся с 14 по 32 этажи. Последние два этажа будут оборудованы под ресторан, а на 33 этаже организуют террасы с ограждающими стеклянными экранами.

Овальная гостиница появится по адресу: улица Самарская, владение 1.

Сочи, Калининграде, Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге Казани , Нижнем Новгороде, Саранске Самаре , Ростове-на-Дону, Волгограде Екатеринбурге . С сентября 2017 года было распродано более 1,5 миллиона билетов болельщикам со всего мира.

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