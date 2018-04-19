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Овальная гостиница появится на Самарской улице за месяц до старта ЧМ-2018
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Овальная гостиница появится на Самарской улице за месяц до старта ЧМ-2018 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Площадь офисно-гостиничного комплекса составит более 76 тысяч квадратных метров. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в середине мая.
За месяц до старта Чемпионата мира по футболу-2018 в центре столицы откроется новый гостиничный комплекс. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста).
Отмечается, что площадь офисно-гостиничного комплекса составит более 76 тысяч квадратных метров. Его планируется ввести в эксплуатацию уже в середине мая.
— Таким образом, за месяц до Чемпионата мира по футболу в центре Москвы введут гостиничный комплекс почти на 380 номеров, — приводятся в сообщении слова председателя комитета Константина Тимофеева.
Здание делится на подземную и наземную часть, состоящую из десятиэтажного стилобата и 34-этажной башни овальной формы. Предполагается, что гостиничные номера расположатся с 14 по 32 этажи. Последние два этажа будут оборудованы под ресторан, а на 33 этаже организуют террасы с ограждающими стеклянными экранами.
Овальная гостиница появится по адресу: улица Самарская, владение 1.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге. С сентября 2017 года было распродано более 1,5 миллиона билетов болельщикам со всего мира.
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