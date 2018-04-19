Дом «С видом на небо!» навсегда закрыл вид на будущее Большой Покровской

Проблемы с новостройкой на углу Большой Покровской и улицы Крупской начались еще на стадии фундамента. Как только начали рыть котлован, на дорожном полотне неподалеку образовались разломы, которые постоянно расширялись. Об этом писала «Коза Пресс».

Гендиректор ООО «Нижегородстройдиагностика» Александр Красавин называл изданию как самую вероятную причину грубые нарушения строительных правил. Жители соседней пятиэтажки тоже заметили трещины на стенах своего дома. Однако Госстройнадзор заверил, что ситуация находится под контролем и ширина раскрытия трещин соседних домов — № 93 по Большой Покровской и № 16а по улице Крупской — «не превышает максимально допустимого значения».

Застройщиком здания с поэтическим названием «С видом на небо!» является ОАО «Центрэнергострой-НН», созданное в 2002 году. Сейчас строительство ведется на уровне третьего этажа. А всего будет 16 плюс 2 этажа подземной парковки. Проект одобрен инвестсоветом при губернаторе Шанцеве, разрешение на строительство заканчивается в сентябре 2018 года.

Вроде бы все законно. Но! Схема красных линий и линий градостроительного регулирования для центра города установили распоряжением правительства в 2012 году. Конечно, на месте нынешнего строительства обозначен только эскиз проектной застройки. Но на нем видно, что дома — старый и новостройка — предполагали разместить на одной линии.

К тому же по СНиП 30–02–97 (п. 6.6), жилой дом может отстоять от красной линии дороги не менее чем на 5 метров. Даже на глаз заметно, что эти нормы нарушены. При этом существуют еще и противопожарные расстояния между домами. Новостройка должна стоять не ближе чем в 6 метрах от дома из камня или бетона. Однако этих 6 метров между домами № 93 и «С видом на небо!» не наблюдается. К дому с деревянными перекрытиями — а именно таким является сосед, № 16а по Крупской — нельзя приближаться меньше чем на 8 метров. И тут расстояние явно меньше.

И еще один момент. На публичной кадастровой карте об этом участке практически не сведений. В отличие, например, от земли под Нотариальной палатой. Там указано все: площадь, назначение, кто строит, форма собственности. Здесь назначение не указано, площадь не указана, год ввода в эксплуатацию не указан. Но участок поставлен на кадастровый учет в сентябре 2017 года, а договор аренды на проектирование и строительство заключен в апреле 2013.

Мы не эксперты и не знаем, законно ли это. Видно, что многоэтажка стоит вплотную к тротуару. А раз проект согласован и есть разрешение на строительство, значит, для этого застройщика сделали исключение из правил. Свои вопросы редакция NN.ru адресовала в городскую администрацию и Госстройнадзор.