В Самаре жильцам ветхого дома предложили снести его за свой счет

На заседании присутствовал заместитель главы районной администрации Владимир Рябенко, а также явилась часть приглашенных собственников.

"Фактически нам разъяснили, что следует за свой счет провести экспертизу, которая даст заключение о состоянии дома, после чего администрация издаст документ о признании его аварийным и обяжет нас снести наше единственное жилье опять же за свой счет, — рассказал изданию собственник одной из квартир Денис Катасонов. — Исполнив властные распоряжения, мы спокойно и, надо полагать, с большим удовольствием сможем начать новую жизнь под открытым небом, потому что никто не обязан обеспечивать нас жильем. Если же мы в течении полугода не исполним решение властей, то они начнут процедуру изъятия земельного участка".

По словам Ольги Маершиной, проживающей в этом доме полвека, половина собственников — это пенсионеры с мизерными пенсиями, которые посчитали такие предложения издевательством.

"На этом заседании нам сообщили, что реконструкция предусмотрена только для зданий-памятников истории и архитектуры, коим наш дом не является, — поделилась впечатлениями от заседания другая собственница квартиры. — Из чего мы поняли, что в приглашении на заседание о реконструкции написали в качестве приманки, с целью повышения явки граждан на мероприятие, за которое районным чиновникам предстоит отчитываться. Я только не поняла, зачем нам, собственником, лишние траты на экспертизу? Захотим и снесем дом и без нее. Мы же вольны распоряжаться своей собственностью".