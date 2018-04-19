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В Самаре жильцам ветхого дома предложили снести его за свой счет
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В Самаре жильцам ветхого дома предложили снести его за свой счет 

Волга Ньюс 39 минут назад
На заседании присутствовал заместитель главы районной администрации Владимир Рябенко, а также явилась часть приглашенных собственников.
"Фактически нам разъяснили, что следует за свой счет провести экспертизу, которая даст заключение о состоянии дома, после чего администрация издаст документ о признании его аварийным и обяжет нас снести наше единственное жилье опять же за свой счет, — рассказал изданию собственник одной из квартир Денис Катасонов. — Исполнив властные распоряжения, мы спокойно и, надо полагать, с большим удовольствием сможем начать новую жизнь под открытым небом, потому что никто не обязан обеспечивать нас жильем. Если же мы в течении полугода не исполним решение властей, то они начнут процедуру изъятия земельного участка".
По словам Ольги Маершиной, проживающей в этом доме полвека, половина собственников — это пенсионеры с мизерными пенсиями, которые посчитали такие предложения издевательством.
"На этом заседании нам сообщили, что реконструкция предусмотрена только для зданий-памятников истории и архитектуры, коим наш дом не является, — поделилась впечатлениями от заседания другая собственница квартиры. — Из чего мы поняли, что в приглашении на заседание о реконструкции написали в качестве приманки, с целью повышения явки граждан на мероприятие, за которое районным чиновникам предстоит отчитываться. Я только не поняла, зачем нам, собственником, лишние траты на экспертизу? Захотим и снесем дом и без нее. Мы же вольны распоряжаться своей собственностью".
Волга Ньюс: последние новости
В 2017 г. в регионе планируется достроить не менее 12 объектов незавершенного долевого строительства Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование строительства "Центральной" Самарская область по итогам первого квартала по строительству и вводу жилья занимает второе место в ПФО
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