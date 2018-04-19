На Ямале трещину на новом доме для расселенцев прихватили «скобкой» (ФОТО)

Бдительные жители села Мужи на Ямале заподозрили, что с новостройкой творится неладное. Расползающуюся щель на стене скрепили оригинальным образом — скобкой.

Фото трехэтажного дома в редакцию «Красного Севера» прислал один из селян, не пожелавший называть имя. Мужчина обеспокоен тем, что еще недостроенные квадратные метры на улице Совхозной расползаются в разные стороны. А ведь здание предназначено для расселения тех, кто проживает в ветхом и аварийном жилье.

Как выяснил «КС», ситуация находится на контроле руководства администрации муниципалитета. Об этом рассказали в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО . 13 апреля состоялась комиссионная проверка недостроя. Составлен акт осмотра и подготовлен план-график устранения нарушений.

Состояние строящегося дома обсудили на заседании комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения из аварийного жилья в Мужах. В ней участвовали представители Госстройнадзора, Госжилнадзора, власти и общественных организаций.

О дефектах в новостройке уведомлен Фонд содействия реформированию ЖКХ. Подрядчики будут устранять их за свой счет.