PPF Real Estate и Hines выкупили все офисы в московском «Метрополисе»

МОСКВА , 19 апр — РИА Недвижимость. Чешский PPF Real Estate Holding и американская девелоперская компания Hines завершили консолидацию офисных площадей в московском торгово-деловом центре «Метрополис», приобретя третье офисное здание комплекса, сообщается на сайте PPF.

Два других офисных здания «Метрополиса», расположенного на Ленинградском шоссе вблизи метро «Войковская», компании приобрели в 2015 году.

Как говорится в сообщении, общая площадь офисных помещений последнего приобретенного здания составляет почти 33,6 тысячи квадратных метров.

Условия сделки не раскрываются, ранее консультанты по недвижимости оценивали ее стоимость в 100-110 миллионов евро. Здание было единственным активом в России американского инвестфонда Heitman, ранее планировавшего вложить в российскую недвижимость около 400 миллионов евро.