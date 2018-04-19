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PPF Real Estate и Hines выкупили все офисы в московском «Метрополисе»
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PPF Real Estate и Hines выкупили все офисы в московском «Метрополисе» 

РИА Недвижимость 35 минут назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Недвижимость. Чешский PPF Real Estate Holding и американская девелоперская компания Hines завершили консолидацию офисных площадей в московском торгово-деловом центре «Метрополис», приобретя третье офисное здание комплекса, сообщается на сайте PPF.
Два других офисных здания «Метрополиса», расположенного на Ленинградском шоссе вблизи метро «Войковская», компании приобрели в 2015 году.
Как говорится в сообщении, общая площадь офисных помещений последнего приобретенного здания составляет почти 33,6 тысячи квадратных метров.
Условия сделки не раскрываются, ранее консультанты по недвижимости оценивали ее стоимость в 100-110 миллионов евро. Здание было единственным активом в России американского инвестфонда Heitman, ранее планировавшего вложить в российскую недвижимость около 400 миллионов евро.
Построенный в 2009 году торгово-офисный комплекс «Метрополис» состоит из трех офисных зданий класса А (более 100 тысяч квадратных метров) и большого шопинг-молла (более 200 тысяч квадратных метров). Hines вместе с Morgan Stanley Real Estate Investing являются совладельцами торгово-развлекательной части комплекса.
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