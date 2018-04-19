Каждый третий продавец элитной недвижимости хочет уехать из РФ

Количество желающих продать элитное жилье в Москве с 2014 г. выросло втрое, пишут "Ведомости" , ссылаясь на отчет агентства Kalinka Realty, работающего только с такой недвижимостью. Если четыре года назад компания зафиксировала 334 звонка потенциальных продавцов, то в 2017 г. их стало уже 1038.

Рост предложения на вторичном рынке элитной недвижимости отмечают и другие участники рынка. Количество элитных квартир, выставленных на продажу, увеличилось примерно на 30% с конца 2014 г., говорит управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин . По данным ЦИАНа, средний объем предложения среди элитных квартир также вырос: с 987 объектов на конец 2014 г. до 2183 — на конец 2017 г. и 3075 — на 31 марта 2018 г. Ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин объясняет это увеличением сроков продажи квартир, затовариванием и снижением спроса на элитное жилье. Хотя, по словам Халина, за последние 6–9 месяцев увеличилось и количество сделок в этом сегменте. Поэтому пока сохраняется баланс между новым предложением и реальными покупками, отмечает он.

Каждый третий звонивший в качестве причины продажи недвижимости называет желание уехать из России, следует из данных Kalinka Realty. Если в 2014 г. такие цели назвали 66 человек, то теперь их число увеличилось в 4,7 раза, уточнил представитель агентства. Правда, Халин в такого рода объяснении видит определенную долю лукавства. По сути, эта легенда позволяет успокоить потенциального покупателя и избежать дополнительных вопросов, считает эксперт. Реальные причины, по его мнению, могут быть совершенно другие — начиная от развода в семье и заканчивая финансовыми проблемами у собственника актива.