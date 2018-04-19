PPF Real Estate Russia инвестирует около 150 млн евро в строительство фазы «Браво» бизнес-парка Comcity

«Компания PPF Real Estate Russia начала проектирование фазы «Браво» офисного парка Comcity. Старт строительства запланирован на конец 2019 г., ввод в эксплуатацию на конец 2021 г. Объем инвестиций составит около 150 млн евро», — сказали в пресс-службе.