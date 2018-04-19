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PPF Real Estate Russia инвестирует около 150 млн евро в строительство фазы «Браво» бизнес-парка Comcity
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PPF Real Estate Russia инвестирует около 150 млн евро в строительство фазы «Браво» бизнес-парка Comcity 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе PPF Real Estate Russia
«Компания PPF Real Estate Russia начала проектирование фазы «Браво» офисного парка Comcity. Старт строительства запланирован на конец 2019 г., ввод в эксплуатацию на конец 2021 г. Объем инвестиций составит около 150 млн евро», — сказали в пресс-службе.
Ранее управляющий и CEO PPF Real Estate Russia Мартин Шаффер сообщил, что в рамках фазы «Браво» офисного парка Comcity запланировано строительство двух новых офисных зданий и гостиницы. Общая площадь застройки составит порядка 95 тыс. кв. м, из которых не менее 55 тыс. кв. м арендуемой офисной площади.
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