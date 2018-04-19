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В борьбе за клиентов Metro меняет ценовую политику
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В борьбе за клиентов Metro меняет ценовую политику 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
Российское подразделение немецкой торговой компании Metro Cash & Carry снизило цены для оптовых клиентов. Почти на 30% ассортимента Metro введено три уровня цены: для оптовых закупок, мелкого опта и для штучных покупок. Таким образом, цена будет напрямую зависеть от количества покупаемого товара, скидка может достигать 48%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя сети.
В первую очередь скидка коснется товаров, которые чаще всего покупают владельцы ресторанов, кафе, магазинов у дома: безалкогольные напитки, бакалея, выпечка, замороженные продукты, сыры и деликатесы, молочная продукция, моющие средства и др. В будущем ассортимент может расшириться.
По словам представителя сети, новшество учитывает специфику российского рынка. Подобные программы есть и в Китае, Румынии и на Украине, а вот на родном рынке компании, в Германии, таких ценников нет.
Российский бизнес — один из ключевых для Metro: на Россию пришлась треть операционного дохода (EBIT) Metro, или 292 млн евро за 2016/17 финансовый год. Однако результаты его стали ухудшаться: за последний финансовый год выручка в сопоставимых центрах упала на 3,4%. Metro готова к тому, что уменьшение цен для оптовиков ненадолго снизит прибыль его российского подразделения.
«Но в долгосрочной перспективе новая ценовая механика благоприятно скажется на трафике и среднем чеке», — сообщил представитель сети, добавив, что подобные пилотные проекты показали прирост продаж до 7%.
Новая ценовая политика не связана с инициативами конкурентов, уверяет представитель Metro: компания решила снизить цены для оптовиков в ответ на «рыночные тенденции, потребности профессиональных клиентов и конечных покупателей».
Однако эксперты считают, что на действия Metro могла повлиять активность конкурентов — крупные ритейлеры в последние годы стали активнее заниматься работой с оптовыми закупщиками, чтобы нарастить средний чек. Так за последние несколько лет с оптовыми покупателями начали активно работать «Лента», «Дикси» и «Магнит». Последний с лета 2017 г. также открывает специальные магазины «Магнит-опт», где ассортимент, оформление торгового зала, выкладка товара рассчитаны на покупку мелким оптом, а часть продукции выложена в заводской крупной фасовке.
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