В борьбе за клиентов Metro меняет ценовую политику

depositphotos

Российское подразделение немецкой торговой компании Metro Cash & Carry снизило цены для оптовых клиентов. Почти на 30% ассортимента Metro введено три уровня цены: для оптовых закупок, мелкого опта и для штучных покупок. Таким образом, цена будет напрямую зависеть от количества покупаемого товара, скидка может достигать 48%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя сети.

В первую очередь скидка коснется товаров, которые чаще всего покупают владельцы ресторанов, кафе, магазинов у дома: безалкогольные напитки, бакалея, выпечка, замороженные продукты, сыры и деликатесы, молочная продукция, моющие средства и др. В будущем ассортимент может расшириться.

По словам представителя сети, новшество учитывает специфику российского рынка. Подобные программы есть и в Китае Румынии и на Украине , а вот на родном рынке компании, в Германии , таких ценников нет.

Российский бизнес — один из ключевых для Metro: на Россию пришлась треть операционного дохода (EBIT) Metro, или 292 млн евро за 2016/17 финансовый год. Однако результаты его стали ухудшаться: за последний финансовый год выручка в сопоставимых центрах упала на 3,4%. Metro готова к тому, что уменьшение цен для оптовиков ненадолго снизит прибыль его российского подразделения.

«Но в долгосрочной перспективе новая ценовая механика благоприятно скажется на трафике и среднем чеке», — сообщил представитель сети, добавив, что подобные пилотные проекты показали прирост продаж до 7%.

Новая ценовая политика не связана с инициативами конкурентов, уверяет представитель Metro: компания решила снизить цены для оптовиков в ответ на «рыночные тенденции, потребности профессиональных клиентов и конечных покупателей».