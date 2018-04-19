Мэрия демонтирует бордюры после замечаний Травникова

Напомним, что врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил устранять причины возникновения пыли и использовать опыт Красноярска во время работы оперативного совещания в региональном правительстве 16 апреля. Руководитель региона пояснил, что пылесосы коммунальщиков будут работать все лето, но пыль останется, если комплексно не подходить к вопросу благоустройства улиц Новосибирска.

Комплексный подход означает, что при ремонте дорог следует не только обеспечивать качественное дорожное покрытие, но и приводить в порядок тротуары, газонную часть. Особое внимание, акцентировал Андрей Травников, будет по-прежнему уделяться объектам, реализуемым в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Бюджетные средства, выделяемые на ремонт и строительство дорог, должны быть использованы максимально эффективно. Такой подход позволит в дальнейшем сократить расходы на содержание и ремонт улично-дорожной сети.

«Нужно думать о повышении эффективности нашей деятельности», — подчеркнул Андрей Травников. Он напомнил, что на реализацию проекта «БКД» в 2018 году в регионе будет направлено 2 млрд 421 млн рублей. В том числе, софинансирование бюджета региона составит 1,1 млрд рублей. Эти средства должны давать двойной эффект — и повышение качества уличной сети, и экономию средств на дальнейшую эксплуатацию.

Новосибирске по программе «БКД» запланировано отремонтировать 6 объектов и 9 мест концентрации ДТП на общую сумму 1 млрд 41 млн рублей. Также планируется отремонтировать дорожное покрытие и тротуары общей площадью 548790 квадратных метров, организовать дорожное движение с заменой технических средств.

На сегодня подрядные организации выполняют следующие работы:

— ОАО «Новосибирскавтодор» — на Димитровском мосту и проезде Энергетиков устанавливают временные дорожные знаки;

— ООО «Дорсиб плюс» — на улице Первомайская провели фрезерование покрытия площадью 2700 квадратных метров;

— ООО «Сибавтобан» — на Красном проспекте (от улицы Орджоникидзе до улицы Писарева) устанавливают временные дорожные знаки, на улице Немировича-Данченко выполнен демонтаж садового бордюра на тротуарах (всего 1400 погонных метров);

— ООО «СоюзДорСтрой» — на улице Бориса Богаткова устанавливают временные дорожные знаки, выполнен демонтаж садового бордюра на тротуарах (250 погонных метров), планируется поддерживающий ремонт;

— ООО «Перлит Строй» — на месте концентрации ДТП — улица Троллейная, 93 — устанавливают временные дорожные знаки, накануне выполнен демонтаж бордюра на Троллейной (всего 200 погонных метров).

По данным пресс-службы мэрии, «текущий ремонт новосибирских дорог выполнен более чем на 50%». Сейчас подрядные организации продолжают текущий ремонт улично-дорожной сети.

Всего в 2018 году силами подрядных организаций и дорожно-эксплуатационных учреждений запланировано выполнить работы по текущему ремонту улично-дорожной сети на площади 31 366 квадратных метров на сумму 24,7 миллиона рублей.

Работы выполняются «классическим» и струйно-инъекционным методом. На сегодняшний день «классическим» методом отремонтировано 14 970 квадратных метров, что составляет 54,4% (всего этим методом запланировано отремонтировать 27 541 квадратный метр, на сумму 20,7 миллиона рублей). За прошедшие сутки подрядная организация ООО «СТС плюс» выполнила асфальтирование площадью 960 квадратных метров на улице Объединения, ООО «Новосибдорстрой» — асфальтирование на развязке улицы Фрунзе, частично на улице Ипподромская (в районе ТЦ на улице Шевченко, 17/1) площадью 1 220 квадратных метров.

Струйно-инъекционным методом (ремонт участка площадью меньше одного квадратного метра) запланировано отремонтировать 3 825 квадратных метров на сумму четыре миллиона рублей. На сегодняшний день подрядная организация ООО «РСУ № 17» выполнила работы на площади 786,5 квадратных метра, что составляет 20,5%. За прошедшие сутки текущий ремонт выполнялся на улице Ипподромская на площади 71 квадратный метр.