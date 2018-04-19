Наталья Комарова пообщалась по видеосвязи с протестующими очередниками на жилье

Основным предложением активистов стала частичная оплата уже взятых кредитов Ипотечным агентством Югры. Однако, губернатор предложила им обратиться в банки и рефинансировать долг. Как сообщают участники беседы в соцсетях, Наталья Комарова пообещала рассмотреть их предложения и провести подобные встречи с активистами из других городов округа.

Как ранее писал «ФедералПресс» , в начале апреля Наталья Комарова призвала общественников организовать конференцию, посвященную реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

В марте в городах Югры прошла серия одиночных пикетов, организаторы которых требуют перечислить субсидии на покупку жилья участникам программы.