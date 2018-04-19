Наталья Комарова пообщалась по видеосвязи с протестующими очередниками на жилье 

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова по видеосвязи выслушала жителей Нефтеюганска, ожидающих выплат субсидий на жилье.
Основным предложением активистов стала частичная оплата уже взятых кредитов Ипотечным агентством Югры. Однако, губернатор предложила им обратиться в банки и рефинансировать долг. Как сообщают участники беседы в соцсетях, Наталья Комарова пообещала рассмотреть их предложения и провести подобные встречи с активистами из других городов округа.
Сейчас о готовности выйти на митинг заявили жители Нефтеюганска, Лангепаса, Урая, Нижневартовска, Советского и Сургута. Кроме того, активисты записали обращение к президенту России Владимиру Путину.
Как ранее писал «ФедералПресс», в начале апреля Наталья Комарова призвала общественников организовать конференцию, посвященную реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».
В марте в городах Югры прошла серия одиночных пикетов, организаторы которых требуют перечислить субсидии на покупку жилья участникам программы.