Здание нового терминала хабаровского аэропорта построят к концу лета 2019 года

ХАБАРОВСК , 19 апреля. / ТАСС /. Строители приступили к возведению нового пассажирского терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск (Новый), строительство завершится летом 2019 года. Об этом сообщила журналистам в четверг первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» (главный оператор по наземной деятельности аэропорта) Эльвира Ванюшкина.

"Наш подрядчик — турецкая компания Limak-Marashstroy — приступил уже к основным строительным работам. К декабрю этого года должны быть завершены работы по возведению каркаса здания, в феврале — уже завершение фасадных работ, и уже к лету 2019 года — завершение внутренних работ. И приступаем к подготовке проекта к сдаче контролирующим надзорным органам", — сказала Ванюшкина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта, все строительные работы завершатся к концу августа 2019 года.

Ванюшкина также сообщила журналистам, что терминал построят в короткие сроки. Этому поспособствует сама технология строительства — предусмотрено монолитное возведение здания с использованием в том числе металлоконструкций с остеклением. Здание площадью 26 тыс. квадратных метров будет пятиэтажным, первые три этажа займут зоны для обслуживания пассажиров, на двух верхних — разместят помещения, откуда будет вестись контроль за терминалом. Новый аэровокзал сможет с комфортом обслуживать 3,5 млн пассажиров в год, в том числе и маломобильных граждан. В здании будет несколько эскалаторов, лифтов, телетрапов, установят новые технологические линии обработки багажа, оборудуют зоны отдыха. Общая стоимость проекта — 5 млрд рублей.

Ванюшкина добавила, что после ввода терминала в эксплуатацию все внутренние рейсы переведут на обслуживание в новое здание. С назначением старого терминала пока не определились.

Представитель Limak-Marashstroy в Хабаровске Серкан Эрарслан в свою очередь сообщил журналистам, что сейчас на объекте ведутся подготовительные фундаментные работы. В строительстве задействовали 50 рабочих, позже привлекут около 1000. Большинство прибудут с Ростовской области , где шло строительство аэропорта «Платов».

Аэропорт Хабаровск

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) — крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Программа его комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития «Хабаровск». Она направлена на создание на базе аэропорта главного узлового аэропорта-хаба Дальнего Востока РФ и развитие прилегающих к нему территорий.

Предусматривается реконструкция аэродрома за 8,2 млрд рублей, развитие терминальной инфраструктуры за 5 млрд рублей и зоны AirCity — строительство гостинично-делового и выставочного комплексов с объемом вложений в общей сложности 4 млрд рублей.