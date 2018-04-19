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В Уфе в собственной квартире сгорел мужчина
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В Уфе в собственной квартире сгорел мужчина 

ufa1.ru 38 минут назад
Фото: ufa1.ru
В многоквартирном доме на улице Айской, 17 накануне вечером, 18 апреля, начался пожар.
В 22:30 соседи вызвали на место борцов с огнем: испуганные жильцы рассказали о запахе гари, идущем из-за двери двухкомнатной квартиры, где жил одинокий мужчина. Пожар начался в одной из комнат, площадью около 12 квадратных метров. При этом, возгорание была незначительным — около 0,5 квадратного метра. Приехав на место, пожарные обнаружили, что соседи сами справились с возгоранием, но в квартире их ждала страшная находка.
— На месте пожара нашли тело владельца квартиры, 48-летнего мужчины. Как он умер — неизвестно, — рассказал Ufa1 источник.
Дознаватели устанавливают причину пожара.
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