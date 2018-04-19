В Оренбурге на ул. 75 Линия огнеборцы спасли 12 человек

Накануне в Ленинском районе на ул. 75 Линия загорелся пятиэтажный дом. В огненном плену оказалось 12 человек, четверо из которых — дети.

Как сообщают в пресс-службе местного УМВД, возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Эвакуацию людей из здания в безопасную зону осложнило плотное задымление — оно сильно затруднило выход жильцов 3-5 этажей. Людей из горящей и расположенных выше квартир пришлось вызволять с помощью специальных дыхательных аппаратов.

В ходе спасательной операции огнеборцам удалось спасти из огня 12 человек, треть из которых — дети.

Огонь повредил вещи жильцов и внутреннюю отделку кухни горевшей квартиры. Площадь возгорания составила 8 кв метров. Чтобы ликвидировать пожар, спасателям потребовалось меньше часа. Пострадавших и погибших нет. Вероятнее всего, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования.