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В Оренбурге на ул. 75 Линия огнеборцы спасли 12 человек
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В Оренбурге на ул. 75 Линия огнеборцы спасли 12 человек 

ProOren 37 минут назад
Фото: ProOren
Накануне в Ленинском районе на ул. 75 Линия загорелся пятиэтажный дом. В огненном плену оказалось 12 человек, четверо из которых — дети.
Как сообщают в пресс-службе местного УМВД, возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Эвакуацию людей из здания в безопасную зону осложнило плотное задымление — оно сильно затруднило выход жильцов 3-5 этажей. Людей из горящей и расположенных выше квартир пришлось вызволять с помощью специальных дыхательных аппаратов.
В ходе спасательной операции огнеборцам удалось спасти из огня 12 человек, треть из которых — дети.
Огонь повредил вещи жильцов и внутреннюю отделку кухни горевшей квартиры. Площадь возгорания составила 8 кв метров. Чтобы ликвидировать пожар, спасателям потребовалось меньше часа. Пострадавших и погибших нет. Вероятнее всего, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования.
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