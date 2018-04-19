Взлетели в цене дачи на Бердском шоссе

Средняя цена дачи в направлении Бердского шоссе за год выросла на 25% — с 790 тысяч до 1 миллиона рублей за средний объект. В других направлениях выезда из города стоимость дач упала в среднем на 5,5% по сравнению с прошлым годом.

Самые дорогие дачи сейчас находятся в районе Бердского, Советского, а также Ордынского шоссе, где цена за средний объект — от миллиона и выше. При этом нередко собственники достаточно дорогих круглогодичных домов также предлагают приобрести свои объекты в качестве дач.

Самые дешевые дачные дома продаются вблизи Гусинобродского и Толмачевского шоссе. В дачных обществах и товариществах по этим направлениям можно купить дом в среднем за 600 тысяч рублей.

«Цены на дачи в районе Бердского шоссе растут второй год подряд. Территория вблизи Оби и водохранилища в целом популярнее и привлекательнее для покупателей, чем все остальные. Кроме того, за прошедший год число предложений в направлении Бердского шоссе сократилось, а во многих других, наоборот, выросло», — пояснила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева