Хороша фазенда к лету: названы пригороды Новосибирска с самыми дешёвыми дачами

Новосибирские дачи за год подешевели в среднем на 5,5% — к такому выводу пришли специалисты N1.RU, изучив варианты дач в продаже.

Самые доступные варианты расположены в районе Гусинобродского и Толмачёвского шоссе: здесь можно найти дачу стоимостью около 600 тысяч рублей.

При этом дачи в направлении Бердского шоссе, наоборот, выросли в цене на 25% за год: с 790 тысяч до 1 млн рублей за средний объект.

«Цены на дачи в районе Бердского шоссе растут второй год подряд, — прокомментировала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва . — Территория вблизи Оби и водохранилища в целом популярнее и привлекательнее среди покупателей загородных домов и дач, чем все остальные. Кроме того, за прошедший год число предложений в направлении Бердского шоссе сократилось, а во многих других, наоборот, выросло, что может говорить о более высоком спросе на дачи именно в южном направлении выезда из города».

При этом самую дорогую дачу эксперты обнаружили в Заельцовском районе, в посёлке «Ваганов парк»: за одноэтажный дом площадью 150 кв. м на участке в 8,5 соток владелец просит 25 млн рублей. В объявлении указано, что посёлок окружён сосновым лесом, по его территории протекает река Барлак. В посёлке есть детская и спортивная площадка, на участки проведён газ, а водоснабжение центральное. Сам дом продаётся с ремонтом «под ключ» и подходит для проживания круглый год: в нём три спальни, два санузла, есть душ, ванная и сауна. При этом владелец готов обменять дачу на другую недвижимость или авто.

Кроме Бердского шоссе, дорогие дачи продают в направлении Советского и Ордынского районов: средние цены здесь начинаются от 1 млн рублей. При этом аналитики отмечают, что нередко в разделе дач можно встретить дома и коттеджи для круглогодичного проживания.

Эксперты также отмечают, что самые интересные для потенциальных покупателей дачи расположены в Коченёвском и Колыванском районах — их просматривают чаще других. Меньше всего пользователи сайта интересуются дачами в Новосибирском районе.

На этой неделе власти объявили о запуске дачных автобусов — они начнут ходить с 21 апреля.