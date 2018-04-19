Квартира в Испании, вилла в Таиланде: депутаты Заксобрания отчитались о доходах и имуществе

Таиланде. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обнародовали свои доходы за 2017 год: самые состоятельные парламентарии заработали десятки миллионов, а в списке их собственности оказалась недвижимость в Испании

Депутатом шестого созыва с самым большим доходом, как и в предыдущие годы, стал Александр Манцуров — совладелец торгового холдинга «Сибирский Гигант». За последний год он заработал 71,4 миллиона рублей — на 10 миллионов меньше, чем в 2016 году. Депутату принадлежат квартира площадью 154 кв. м, два помещения и часть земельного участка в России , а также вилла в Таиланде. За год список имущества изменился: из него исчезли снегоход и прицеп к легковой машине. Ребёнок депутата по-прежнему владеет половиной квартиры площадью 118,8 кв. м и местом в паркинге.

На втором месте по объёму дохода оказался Олег Кочерга — 71,1 миллиона рублей. Вместе с супругой он владеет квартирой (306,2 кв. м), жилым домом (731 кв. м) и земельным участком площадью 1283 кв. м. Кроме того, депутату принадлежат Lexus LX570, грузовик «Урал» и часть автостоянки.

Третье место занимает Виктор Кушнир с доходом 49,3 миллиона рублей. Депутат задекларировал гидроцикл и квартиру в Испании площадью 172,27 кв. м, которой он владеет вместе с супругой. На жену депутата также оформлены три квартиры в России и доля в гараже.

Самым низким оказался доход депутата Дарьи Украинцевой, заработавшей за год 125 тысяч рублей. Депутат владеет четвертью квартиры площадью 47,7 кв. м. Её мужу принадлежат ещё одна квартира (43,8 кв. м) и Toyota Corolla.

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив задекларировал 3,7 миллиона рублей годового дохода. В его собственности — гараж, три земельных участка под строительство частных домов и три жилых дома (251,9; 390,4 и 152,6 кв. м). Супруге спикера принадлежат Toyota RAV4, две квартиры (74,8 и 25 кв. м), нежилое помещение и участок для садоводства.

Среди жён депутатов самый большой годовой доход, как и в прошлом году, получила супруга Юрия Шпакова. На этот раз его размер достиг 159,7 миллиона рублей, в то время как сам парламентарий заработал в 36 раз меньше.