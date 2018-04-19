Ввод жилья в России в январе-марте 2018 года вырос на 19,7% (графики) 

В январе-марте 2018 года в стране введено 15,7 млн м2 жилья. Это на 19,7% или на 2,6 млн м2 больше, чем за аналогичный период 2017 года. В марте 2018 года в РФ введено 5,5 млн м² жилья. Это на 11,3% или на 0,6 млн м² больше, чем за аналогичный период 2017 года. Опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в стране четвертый месяц подряд. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу ежегодно строить 120 млн м² жилья, что и было заложено в Стратегию развития жилищной сферы до 2025 года. По итогам 2017 года было возведено 79,2 млн м² жилья, за последние 12 месяцев (с апреля 2017 по март 2018 года) введено в эксплуатацию 81,8 млн м². Объем годового ввода растет уже 4 месяца подряд. Если совокупный объем ввода жилья будет увеличиваться теми же темпами, то выход на целевые 120 млн м² к концу 2025 года вполне реален.