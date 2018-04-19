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В Хабаровске дали старт строительству нового терминала аэропорта
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В Хабаровске дали старт строительству нового терминала аэропорта 

RT на русском 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
На строительстве нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска забили первую официальную сваю. Первый этап проекта должны закончить к декабрю 2018 года, передаёт ИА «Хабаровский край сегодня».
«В феврале 2019 года по графику завершится второй этап, фасадные работы, а к концу августа стройка перейдёт в стадию пусконаладочных работ оборудования и госприёмки», — рассказала первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.
Высота терминала должна составить 21,5 м, общая площадь — 26 тыс. кв. м. Его пропускная способность составит 1,2 тыс. человек в час. Для создания фундамента планируется использовать около 1 тыс. свай.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали о работах по отделке аэропорта в Симферополе.
RT на русском: последние новости
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