В Хабаровске дали старт строительству нового терминала аэропорта

На строительстве нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска забили первую официальную сваю. Первый этап проекта должны закончить к декабрю 2018 года, передаёт ИА « Хабаровский край сегодня».

«В феврале 2019 года по графику завершится второй этап, фасадные работы, а к концу августа стройка перейдёт в стадию пусконаладочных работ оборудования и госприёмки», — рассказала первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.

Высота терминала должна составить 21,5 м, общая площадь — 26 тыс. кв. м. Его пропускная способность составит 1,2 тыс. человек в час. Для создания фундамента планируется использовать около 1 тыс. свай.