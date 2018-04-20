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Красноярцы лишились более 9 млн рублей, отдав их в кредитный кооператив
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Красноярцы лишились более 9 млн рублей, отдав их в кредитный кооператив 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Жители Красноярска стали жертвами мошенников, предлагавших внести деньги в кредитный кооператив и получить проценты с них. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по краю.
В итоге люди отнесли в кооператив 9,2 млн рублей и только через три года поняли, что их обманули. На заманчивое предложение откликнулись 16 человек. С ними был заключен договор, по условиям которого пайщики должны внести деньги, чтобы потом вернуть их с процентами. Однако обязательства по договорам исполнены не были.
«При проверке выяснилось, что все сбережения пайщиков были перечислены на счет работников главного офиса в Казани, где и был зарегистрирован кооператив», — пояснили в полиции.
Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Организаторам финансовой пирамиды грозит реальный срок. Отметим, что вычислить аферистов нередко удается, но период проведения оперативных мероприятий может затянуться не на один год.
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