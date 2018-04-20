Красноярцы лишились более 9 млн рублей, отдав их в кредитный кооператив

Жители Красноярска стали жертвами мошенников, предлагавших внести деньги в кредитный кооператив и получить проценты с них. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В итоге люди отнесли в кооператив 9,2 млн рублей и только через три года поняли, что их обманули. На заманчивое предложение откликнулись 16 человек. С ними был заключен договор, по условиям которого пайщики должны внести деньги, чтобы потом вернуть их с процентами. Однако обязательства по договорам исполнены не были.

«При проверке выяснилось, что все сбережения пайщиков были перечислены на счет работников главного офиса в Казани , где и был зарегистрирован кооператив», — пояснили в полиции.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Организаторам финансовой пирамиды грозит реальный срок. Отметим, что вычислить аферистов нередко удается, но период проведения оперативных мероприятий может затянуться не на один год.