Реку в трубы, сверху — дом: рабочие начали закапывать Ельцовку

Жители Красного проспекта заметили строительную технику за зданием ТРЦ «Ройял Парк» в Заельцовском районе Новосибирска — по их наблюдениям, на площадку привозят и разравнивают грунт, при этом паспорта объекта на территории нет.

Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС, территория, на которой появилась техника, включает в себя шесть участков — на правах собственности и аренды они принадлежат компании «СД Регион» («СДР»). В апреле прошлого года компания получила разрешение на строительство на них жилого дома высотностью от 16 до 20 этажей и площадью 27 тысяч кв. м.

На сайте компании подробной информации о проекте пока нет. По данным опубликованной проектной декларации, в доме запроектировано 254 квартиры, минимальная площадь — 24,61 кв. м, максимальная — 106,32 кв. м.

Между тем гендиректор компании Игорь Панфилов рассказал корреспонденту НГС, что к строительству она приступит не раньше чем через год.

«Там сейчас ведутся работы по строительству коллектора речного, речку малую (в этом месте протекает Ельцовка 1-я. — Л. П.) закрывают в трубу, — пояснил он. — Мы со своей стороны помогаем, есть у нас взаимодействие чисто по-соседски, но о строительстве пока речи нет. В силу особенностей организации работы они на наш участок залазят, и если мы сейчас дом построим, они уже речку никогда не уберут оттуда».

По информации руководителя «СДР», по плану работы должны завершиться в марте следующего года, их ведёт МУП «УЗСПТС». Корреспондент НГС направила запрос в компанию с просьбой уточнить сроки завершения строительства коллектора.

В начале апреля муниципальные спасатели расчистили коллектор 1-й Ельцовки — она стала первой в противопаводковом маршруте.

В прошлом году жители улицы Танковой на публичных слушаниях выступили против закрытия в коллектор части малой реки выше по течению, между улицами Танковая и Овражная. Вместе с застройщиками они рассчитывают создать вокруг 1-й Ельцовки парк.