Власти Сахалина намерены к 2020 году построить в области 4,5 тыс. арендных квартир

"Программа строительства арендного жилья, запущенная в области в 2015 году, — беспрецедентный для России опыт. Жилье предназначено для молодых специалистов, работников бюджетной сферы, специалистов узких профессий, муниципальных, государственных служащих, сотрудников силовых ведомств и военных. За период действия программы построено и сдано 26 арендных домов или 780 квартир. В настоящее время возводится еще 42 дома — 1204 квартиры, а всего к 2020 году планируется построить не менее 4500 квартир и обеспечить новым жильем более 15 тыс. человек", — сказал губернатор.

По его словам, сейчас на островах строится столько же жилья, сколько и в советский период. Только в 2017 году ввели 340,6 тыс. кв. метров.

"По объему строительства социального жилья Сахалинская область является одним из лидеров в Дальневосточном федеральном округе. На ее долю приходится 30% всего социального жилья в макрорегионе, хотя проживает у нас менее 10% от общего числа дальневосточников", — отметил Кожемяко.

Он сообщил, что в этом году в области запускается новая программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

"На 1 октября 2017 года на территории нашего региона в аварийном жилищном фонде площадью 165,8 тыс. квадратных метров проживало более 8 тыс. человек. Проблему будем решать строя новое жилье, приобретая его на вторичном рынке, проведя капитальный ремонт пустующего муниципального фонда, а также за счет выкупа у собственников аварийного жилья. К этой работе необходимо подключаться и главам муниципальных образований, чтобы уже в этом году люди, вставшие на учет после 2012 года, стали получать нормальные квартиры", — сказал губернатор.