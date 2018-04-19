Ещё
Курильщики Приморья заплатят более миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курильщики Приморья заплатят более миллиона рублей 

Primpress 52 минуты назад
Фото: Primpress
Полицейские привлекли к ответственности более двух тыся жителей Приморья за курение в неположенном месте, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
За 1 квартал 2018 года сотрудниками полиции в Приморье составлены около двух тысяч протоколов об административных правонарушениях за нарушения установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 млн 12 тысяч рублей.
Primpress: последние новости
Глава Владивостока заработал в прошлом году 886 тысяч Представители Приморского края в Совете Федерации обнародовали свои доходы Путин подписал закон, возмутивший миллионы россиян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»121
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля62
Путин ввел новую меру пресечения217
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
ФРГ отказывается от новых санкций против России6
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение