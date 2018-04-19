Курильщики Приморья заплатят более миллиона рублей

Полицейские привлекли к ответственности более двух тыся жителей Приморья за курение в неположенном месте, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю

За 1 квартал 2018 года сотрудниками полиции в Приморье составлены около двух тысяч протоколов об административных правонарушениях за нарушения установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 млн 12 тысяч рублей.