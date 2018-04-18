Строительство поликлиники в Мытищах планируют завершить в IV квартале 2020 г.

Строительство поликлиники в городском округе Мытищи планируется завершить в IV квартале 2020 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства поликлиники на 460 посещений в смену, расположенной в мкр-не 16 городского округа Мытищи. Застройщиком объекта выступает ООО «Загородная усадьба». Финансирование — средства инвестора. Плановое завершение строительства в IV квартале 2020 г.», — говорится в сообщении.

Как поясняется, учреждение предназначено для оказания лечебной, диагностической, консультативной медицинской помощи. Согласно утвержденному проекту, общая площадь пятиэтажного здания составит 6 тыс. 849 кв. м. На объекте будут созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории предусмотрены тротуары, специализированные парковочные места, обустройство мест для отдыха, парковка для автомобилей.