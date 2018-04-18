Инвесторы взяли участок под производство алмазов

На западе Москвы создадут высокотехнологичное производство алмазов. Вчера столичные власти одобрили выделение земельного участка под будущее предприятие.

Участок предоставят для проектирования и строительства нового технопарка на Внуковском шоссе. В его состав войдут производственный комплекс и исследовательский центр. Об этом вчера сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

— Будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство — 2,8 миллиарда рублей, планируемый объем налоговых поступлений в городской бюджет составит 914 миллионов рублей за пять лет, — заявила глава экономического блока столицы.

Специализация компании, получившей земельный участок, — производство продукции из высокочистых синтетических алмазов. В 2017 году предприятием был создан опытный Центр алмазных и лазерных технологий, планирующий на новой территории увеличить объемы и ассортимент на базе производства полного цикла.

Узнать об аренде земельных участков можно на инвестпортале Москвы. Ресурс популярен у бизнеса, его посещаемость выросла в шесть раз. Самыми активными остаются россияне — 85 процентов пользователей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Жидкин , руководитель департамента развития новых территорий города Москвы:

— Мы поставили перед инвесторами амбициозную задачу: создавать в первую очередь специализированные и многопрофильные технопарки и технополисы. Всего под производственные объекты в Новой Москве выделят 24 тысячи гектаров. Контакт с инвесторами позволяет быть уверенными, что эту задачу выполним. Кроме того, планируется основные производства разместить вдоль строящейся Центральной кольцевой автодороги. Здесь застройщики смогут возвести технопарки, и только десять процентов на этих территориях займет жилье.