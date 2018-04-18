Ещё
Инвесторы взяли участок под производство алмазов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвесторы взяли участок под производство алмазов 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На западе Москвы создадут высокотехнологичное производство алмазов. Вчера столичные власти одобрили выделение земельного участка под будущее предприятие.
Участок предоставят для проектирования и строительства нового технопарка на Внуковском шоссе. В его состав войдут производственный комплекс и исследовательский центр. Об этом вчера сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
— Будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство — 2,8 миллиарда рублей, планируемый объем налоговых поступлений в городской бюджет составит 914 миллионов рублей за пять лет, — заявила глава экономического блока столицы.
Специализация компании, получившей земельный участок, — производство продукции из высокочистых синтетических алмазов. В 2017 году предприятием был создан опытный Центр алмазных и лазерных технологий, планирующий на новой территории увеличить объемы и ассортимент на базе производства полного цикла.
Узнать об аренде земельных участков можно на инвестпортале Москвы. Ресурс популярен у бизнеса, его посещаемость выросла в шесть раз. Самыми активными остаются россияне — 85 процентов пользователей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Жидкин, руководитель департамента развития новых территорий города Москвы:
— Мы поставили перед инвесторами амбициозную задачу: создавать в первую очередь специализированные и многопрофильные технопарки и технополисы. Всего под производственные объекты в Новой Москве выделят 24 тысячи гектаров. Контакт с инвесторами позволяет быть уверенными, что эту задачу выполним. Кроме того, планируется основные производства разместить вдоль строящейся Центральной кольцевой автодороги. Здесь застройщики смогут возвести технопарки, и только десять процентов на этих территориях займет жилье.
Вечерняя Москва: последние новости
Мизерные доли в квартирах хотят запретить В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре на западе Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО207
СК показал результаты расследования по Скрипалям93
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Больной раком Караченцев дорого обходится жене24
Россия нашла способ защититься от санкций424
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение